Daoimeanan a’ nochdadh dìomhaireachdan mean-fhàs na Talmhainn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air nochdadh gum faod daoimeanan seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air mean-fhàs na Talmhainn. Mar am mèinnear nàdarra as cruaidhe a tha aithnichte, tha comas aig daoimeanan seasamh ri fìor dhroch shuidheachaidhean, a’ toirt a-steach cruthachadh agus sgrios supercontinents. Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air daoimeanan “superdeep” a chaidh a chruthachadh o chionn milleanan de bhliadhnaichean fon supercontinent Gondwana, air a thiodhlacadh gu domhainn fo uachdar na Talmhainn.

Tha na daoimeanan gun samhail sin a’ toirt seachad fiosrachadh cudromach mu bhith a’ cruthachadh, a’ bunailteachadh agus a’ gluasad supercontinents, a’ tilgeil solas air a’ “chearcall supercontinent” air a stiùireadh le tectonics truinnsear. Tha an cearcall seo duilich a sgrùdadh tro dhòighean traidiseanta, leis gu bheil an rùsg cuantail gu ìre mhath òg agus gu bheil an rùsg mòr-thìreach a’ tabhann beagan fiosrachaidh mu phròiseasan geòlais domhainn.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air na daoimeanan agus an in-ghabhail bìodach silicate agus sulfide a’ cleachdadh sreath de mhion-sgrùdaidhean ceimigeach, a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh isotopic. Leig seo leis an luchd-rannsachaidh ceann-latha a dhèanamh air na daoimeanan, a’ nochdadh gun do chruthaich iad eadar 650 agus 450 millean bliadhna air ais, fo bhonn Gondwana, nuair a bha an supercontinent a’ còmhdach a’ Phòla a Deas.

Fhuair an luchd-rannsachaidh a-mach, mar a bha na daoimeanan a’ cruthachadh, gun robh na creagan anns an robh iad a’ fàs beothail agus gun deach an giùlan ri taobh stuth culaidh fo-thalamh gu bonn Gondwana, a’ leudachadh an supercontinent bho shìos. Thar ùine, mar a thòisich Gondwana a’ briseadh às a chèile, chaidh na daoimeanan a thoirt gu uachdar na Talmhainn ann an sprèadhadh bholcànach fòirneartach a thachair ann am Brasil agus Afraga an Iar an-diugh.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gun robh na daoimeanan “gsta” aig bonn Gondwana agus gun do rinn iad imrich le diofar chriomagan den supercontinent mar a dhealaich e. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha daoimeanan superdeep ann a bhith a’ tuigsinn cruthachadh mòr-thìr agus mean-fhàs na Talmhainn. Tha àite deatamach aig mòr-thìrean ann a bhith a’ toirt taic do bheatha air a’ phlanaid againn, agus tha rannsachadh san raon seo gar cuideachadh a’ tuigsinn mar a bhios mòr-thìrean a’ cruthachadh, a’ tighinn air adhart, agus a’ cur ri feartan sònraichte na Talmhainn.

Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an iris Nature.

stòran:

- Nàdar