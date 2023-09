Tha Curiosity Rover a’ leantainn leis an rannsachadh aige air Mars

Tha an rover Curiosity, air a chuir gu feum le NASA air Mars, a’ tòiseachadh air deireadh-seachdain sgrùdaidh eile. Bidh an rover an sàs ann an grunn ghnìomhachdan saidheansail, a’ gabhail brath air a’ chothrom sgrùdadh dlùth a dhèanamh air cruth-tìre Martian.

Tha plana na deireadh-sheachdain a’ toirt a-steach saidheans conaltraidh air a’ chiad sol, draibhear air an dàrna sol, agus saidheans iomallach air an treas sol. Tha am pàtran seo de ghnìomhachd air a bhith air ath-aithris air grunn deireadh-sheachdainean air feadh turas Curiosity, ach tha an talamh a tha a’ sìor atharrachadh a’ dèanamh cinnteach gu bheil an-còmhnaidh rudeigin ùr ri lorg.

Bidh a’ chiad sol a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air dà thargaid a tha faisg air an rover. Thèid a’ chiad targaid, leis an t-ainm ‘Hydra,’ a bhrùthadh leis an Inneal Gluasaid Dust (DRT) mus tèid a sgrùdadh leis an Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) agus an Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Tha an dàrna targaid, ris an canar 'Dodoni,' na fheart àrd-sheasmhach a thèid a sgrùdadh le APXS agus MAHLI cuideachd.

A bharrachd air an sin, leanaidh na h-ionnstramaidean Ceimigeachd is Camara (ChemCam) agus Mast Camera (Mastcam) a’ clàradh an Gediz Vallis Ridge gu h-àrd, a bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh bun-stèidh eile faisg air làimh leis an t-ainm ‘Thassos’ a’ cleachdadh Spectroscopy Briseadh sìos le Laser (LIBS). Bidh Mastcam cuideachd a’ coimhead air Orinoco Butte agus bloc le sreathan ris an canar ‘Rouskio’.

Bidh an dàrna sol a’ cuimseachadh air gnìomhachd saidheans ro-dràibhidh, a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh LIBS air veine dorcha air an aon bhloca ri Thassos, breac-dhualadh a’ glacadh seallaidhean air oir an t-sloc an ear, agus amharc air an àite-obrach faisg air làimh agus targaid eile ris an canar ‘Milos’. Bidh mothachairean àrainneachd cuideachd a’ cumail sùil air gnìomhachd diabhal duslach agus a’ tomhas teodhachd àile.

Bidh an treas sol a’ toirt a-steach amharc saidheans iomallach, leithid sgrùdadh diabhal duslach agus film sgòthan suprahorizon meadhan-latha. Cleachdaidh ChemCam am bathar-bog Rannsachadh Fèin-riaghlaidh airson Cruinneachadh Saidheans Meudaichte (AEGIS) gus targaid ìomhaigheachd a thaghadh. Bidh feòrachas cuideachd a’ stiùireadh caractar àile tràth sa mhadainn.

Mar a bhios Curiosity a’ leantainn le a shiubhal cnapach thairis air cruth-tìre Martian, tha luchd-saidheans gu dùrachdach a’ dùileachadh an dàta agus na h-ìomhaighean luachmhor a chumas e orra a’ toirt seachad airson sgrùdadh leantainneach air a’ phlanaid againn ri thaobh.

stòran:

- NASA / JPL-Caltech - Creideas ìomhaigh: NASA / JPL-Caltech - Thug an artaigil stòr seo seachad am fiosrachadh mu phlana deireadh-seachdain Curiosity air Mars.

- Mìneachadh teirmean:

- Sol: latha Martian, a tha co-ionann ri 24 uairean agus 39 mionaidean air an Talamh.

- Cuir fios gu saidheans: gnìomhan saidheansail anns a bheil conaltradh corporra dìreach ri uachdar Martian, leithid bruiseadh no drileadh.

- APXS: Spectrometer X-ray Alpha Particle, inneal air Feòrachas a thathas a’ cleachdadh gus co-dhèanamh eileamaideach chreagan is ùir a dhearbhadh.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager, camara air Feòrachas a ghlacas ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de chreagan agus ùir Martian.

- ChemCam: Ionnsramaid Ceimigeachd agus Camara, a bhios a’ cleachdadh speactroscopaidh plasma air a bhrosnachadh le laser gus sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh chreagan is ùir bho astar.

- Mastcam: Camara Mast, siostam camara air Curiosity a bheir seachad ìomhaighean farsaing agus stereoscopic de uachdar Martian.

- LIBS: Spectroscopy Briseadh sìos air a bhrosnachadh le laser, dòigh-obrach a chleachd ChemCam gus sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh chreagan is ùir.

- ENV: mothachairean àrainneachd air feòrachas a bhios a’ tomhas suidheachaidhean àile agus factaran àrainneachd eile.

- AEGIS: Rannsachadh Fèin-riaghlaidh airson a bhith a’ tional barrachd saidheans, bathar-bog a chleachd ChemCam gus targaidean ìomhaighean a thaghadh gu neo-eisimeileach.