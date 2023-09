Bidh stoirm grèine eagallach a’ bualadh air an Talamh, ag adhbhrachadh droch bhuaidh

Anns na 24 uairean a dh’ fhalbh, tha an Talamh air eòlas fhaighinn air aon de na stoirmean grèine as uamhasach bhon Mhàrt 2023. Chaidh an stoirm grèine seo a bhrosnachadh le mòr-bhriseadh coronal (CME) a ​​chaidh a stiùireadh gu raon stailc na Talmhainn air 18 Sultain. bhuail e air a’ phlanaid no nach biodh, ach chan e a-mhàin gun do bhuail e an Talamh ach ràinig e latha na bu thràithe na bha dùil. Tha buaidh na stoirm grèine seo air a bhith dona.

A rèir aithisg le SpaceWeather.com, tha raon magnetach na Talmhainn fhathast ag ath-fhreagairt bho stailc luath CME air 19 Sultain. na SA. Ràinig an stoirm an ìre as àirde le auroras dearga rim faicinn eadhon ann an roinnean meadhan-domhan-leud.

Faodaidh buaidhean uamhasach a bhith aig na stoirmean grèine sin. Anns a’ Mhàrt, chuir stoirm grèine clas G3 dàil air cur air bhog rocaid SpaceX agus lean sin gu bhith a’ dùnadh feannagan ola ann an Canada air sgàth barrachd dealain statach. Tha comas aca milleadh a dhèanamh air saidealan, dragh a chuir air lìonraidhean conaltraidh, a’ toirt a-steach fònaichean-làimhe agus an eadar-lìn, agus a bhith nan cunnart do electronics stèidhichte air an talamh agus grids cumhachd.

Bha cho dona sa bha an stoirm o chionn ghoirid seo cho mòr is gun deach taisbeanaidhean aurora fhaicinn eadhon san Fhraing, sgìre fada nas fhaide deas na an àbhaist. Mar as trice, tha auroras rim faicinn cho fada deas ri Oregon agus Nebraska anns na SA.

Gus sùil a chumail air stoirmean mar sin agus ro-innse, tha àite deatamach aig an saideal GOES-16, a tha na phàirt den t-sreath Saidealan Àrainneachdail Obrachaidh Geostationary (GOES). Air a chuir air bhog ann an 2016, tha e a’ toirt seachad ìomhaighean leantainneach agus tomhasan àile de Leth-chruinne an Iar na Talmhainn, a’ toirt a-steach lorg dealanach. Tha e na inneal deatamach airson ro-aithris na sìde, sgrùdadh gnàth-shìde, agus ro-innse aimsir fànais.

Tha na stoirmean grèine seo o chionn ghoirid nan cuimhneachan air na feachdan cumhachdach a tha an sàs san t-siostam grèine againn agus an fheum air sgrùdadh leantainneach agus ullachadh airson na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aca.

Mìneachaidhean:

- Eilgeadh mòr coronal (CME): spreadhadh mòr de ghaoth grèine agus raointean magnetach air an leigeil ma sgaoil bho chrùn na grèine.

- Stoirm geomagnetic clas G3: Stoirm geomagnetic làidir air sgèile a tha a’ dol bho G1 (mion) gu G5 (fìor).

- Saidealan Àrainneachd Obrachaidh Geostationary (GOES): Satailitean air an ruith le NASA agus NOAA a bheir seachad sgrùdadh leantainneach air aimsir agus àrainneachd na Talmhainn.

stòran:

- SpaceWeather.com

- NASA

— NOAA