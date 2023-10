Fèin-luach agus Cumhachd nam Ban air a Chumhnadh aig Tachartas Duaisean

Feumaidh boireannaich am fèin-luach aithneachadh agus faighinn thairis air suidheachadh sòisealta a tha a’ cuingealachadh am fàs, a rèir Nigar Shaji, stiùiriche pròiseict misean grèine Aditya L1 aig Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO). A’ bruidhinn aig an tachartas ‘Duaisean Sàr-mhathais is Iomairt Boireann agus Co-roinn Eòlais’ ann an Tiruchi, mhol Shaji luchd-coileanaidh boireann agus chomharraich e cho cudromach sa tha e cumhachd a thoirt do bhoireannaich iad fhèin.

Bha an tachartas, air a chuir air dòigh le Colaiste Innleadaireachd Roinneil Tiruchirappalli - Pàirc Luchd-tionnsgain Saidheans agus Teicneòlais (TREC-STEP), mar phàirt de phròiseact gus taic a thoirt do bhuidhnean comann catharra airson iomairtean gnàth-shìde, air a mhaoineachadh leis an Lìonra Ùr-ghnàthachaidh Gnè le taic bhon Aonadh Eòrpach agus Tionnsgalachd (GENIE).

Bheachdaich Shaji air adhartas misean Aditya L1, a tha gu bhith a’ tòiseachadh orbit a dh’ ionnsaigh puing L1 Lagrange san Fhaoilleach 2024. Tha puingean Lagrange nan àiteachan san fhànais far a bheil nithean fhathast seasmhach. Chuir òraid Shaji cuideam air an fheum air boireannaich a bhith air an oideachadh, neo-eisimeileach a thaobh ionmhais, agus an cuid chloinne a thogail gus urram a thoirt don h-uile duine ge bith dè an gnè.

Dhaingnich i cuideachd cho cudromach sa tha e gabhail ri teicneòlas a tha càirdeil don àrainneachd agus na tha luchd-tionnsgain ann an iomairtean gnàth-shìde a’ cur ri glèidhteachas na h-àrainneachd. Thuirt Shaji ged a bhios dùbhlain ann, gum bi cothroman ann airson atharrachadh cuideachd.

A’ soilleireachadh na h-oidhirp sgioba a tha air cùl soirbheachas ISRO, chuir Shaji an cèill dealas na buidhne a bhith a’ toirt cumhachd agus leasachadh air beatha dhaoine fa-leth. Thàinig an tachartas gu crìch le taisbeanadh dhuaisean do 30 boireannach gnìomhachais bho air feadh Tamil Nadu, ag aithneachadh na choilean iad.

A bharrachd air cuirm nan duaisean, chaidh cùrsa treòrachaidh air margaidheachd didseatach a chumail airson luchd-tionnsgain boireann mar phàirt den phrògram.

Gu h-iomlan, bha an tachartas na àrd-ùrlar airson euchdan boireannaich a chomharrachadh agus aig an aon àm gam brosnachadh agus gam brosnachadh gus gabhail ri am fèin-luach agus a bhith a’ strì airson fàs pearsanta is proifeasanta.

