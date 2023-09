Misean grèine na h-Innseachan Aditya L1 a’ tòiseachadh a ’sgrùdadh phàirtean gaoithe grèine bhon fhànais

Tha misean grèine na h-Innseachan Aditya L1 air tòiseachadh gu soirbheachail a’ sgrùdadh mìrean lùthmhor anns a’ ghaoth grèine bhon fhànais, a rèir an àrd eòlaiche-eòlaiche Dr Dibyendu Chakrabarty. Is e gaoth na grèine an sruth leantainneach de ghràineanan air an gearradh bhon ghrèin a tha a’ dol tro shiostam na grèine. Thèid an sgrùdadh seo a dhèanamh a’ cleachdadh an Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), pàirt de uallach pàighidh Aditya Solar Particle EXPERiment (ASPEX).

Tha STEPS, a chaidh a leasachadh leis an Laboratory Research Laboratory (PRL) le taic bhon Ionad Iarrtas Space (SAC) ann an Ahmedabad, air a bhith ag obair taobh a-staigh raon magnetach na Talmhainn bhon t-Sultain 10. Rè a thuras gu Lagrange point 1, a bheir timcheall air ceithir mìosan , cruinnichidh STEPS dàta mu ghràineanan lùthmhor ann an gaoth na grèine. Cuiridh an dàta seo ri cumail suas slàinte agus coileanadh maoin fànais.

Is e prìomh amas STEPS sgrùdadh a dhèanamh air àrainneachd mìrean lùthmhor bho shuidheachadh an soitheach-fànais aig puing L1. Bidh an dàta fad-ùine bho STEPS cuideachd ag àrdachadh tuigse mu atharrachaidhean sìde fànais. Le sia mothachairean a’ coimhead ann an diofar stiùiridhean, bidh STEPS a’ tomhas ions supra-thermal agus shunndach. Bidh an dàta a chaidh a chruinneachadh a’ cuideachadh luchd-saidheans ann a bhith a’ sgrùdadh giùlan mìrean timcheall air an Talamh, gu sònraichte an làthair an raon magnetach aige.

Tha misean Aditya-L1 na h-Innseachan, a chaidh a chuir air bhog le Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) air 2 Sultain, a ’dèanamh air a’ chiad àite Lagrangian, a tha timcheall air 1.5 millean km bhon Talamh. Is e puingean Lagrangian, a chaidh a lorg leis an neach-matamataig Joseph Louis Lagrange, far a bheil feachdan grabhataidh eadar dà rud a’ cothromachadh a chèile, a’ leigeil le soithichean-fànais fuireach ann an suidheachadh seasmhach.

stòran:

- An Dotair Dibyendu Chakrabarty, àrd-ollamh Saidheansan Fànais agus Àile aig an Obair-lann Rannsachadh Corporra (PRL)

- Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach (ISRO)

Nota: Cha robh URLan sònraichte airson stòran anns an artaigil thùsail.