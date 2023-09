Bidh Misean Aditya L1 na h-Innseachan a’ tòiseachadh a ’sgrùdadh gaoth grèine bhon fhànais

Tha misean Aditya L1 na h-Innseachan air tòiseachadh gu soirbheachail a’ sgrùdadh mìrean lùthmhor anns a’ ghaoth grèine bhon fhànais. Tha am misean ag amas air an sgrùdadh seo a dhèanamh a’ cleachdadh an Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), a tha na phàirt de uallach pàighidh Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX).

Chaidh STEPS a leasachadh leis an Laboratory Research Laboratory (PRL) le taic bhon Ionad Iarrtas Space (SAC), agus tha e air a bhith ag obair bhon t-Sultain 10 taobh a-staigh raon magnetach na Talmhainn. Leanaidh an inneal ag obair bhon fhànais fhad ‘s a bhios Aditya L1 a’ dèanamh a thuras ceithir mìosan gu puing 1 Lagrange, timcheall air 1.5 millean km bhon Talamh.

Is e prìomh amas STEPS sgrùdadh a dhèanamh air àrainneachd mìrean lùthmhor bhon àite aige air a’ phuing L1. Cuidichidh an dàta seo le bhith ag adhartachadh slàinte agus coileanadh maoin fànais agus bheir e tuigse nas fheàrr air mar a bhios aimsir fànais ag atharrachadh thar ùine.

Tha STEPS a’ toirt a-steach sia mothachairean a choimheadas diofar stiùiridhean agus a bhios a’ tomhas ionsan supra-thermal agus shunndach. Le bhith a’ cruinneachadh dàta ann an orbitan na Talmhainn, faodaidh luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air giùlan mìrean timcheall a’ phlanaid, gu sònraichte an làthair raon magnetach na Talmhainn.

Air a chuir air bhog le Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) air 2 Sultain, tha misean Aditya-L1 ag amas air puing L1 a ruighinn a ’cleachdadh gluasad Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). Tha a’ phuing L1 cudromach airson seallaidhean grèine agus sin far a bheil na feachdan grabhataidh eadar dà rud a’ cothromachadh a chèile, a’ leigeil leis a’ bhàta-fànais fuireach ann an suidheachadh seasmhach airson ùine nas fhaide.

(Stòr: PRL agus SAC, chan eil URLan air an toirt seachad)

