Misean Solar Aditya L1: A’ cruinneachadh dàta mu phìosan lùthmhor bhon fhànais

Ann an ceum cudromach a dh’ ionnsaigh tuigse fhaighinn air daineamaigs na grèine agus a bhuaidh air an Talamh, tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) air Misean Solar Aditya L1 a chuir air bhog. Tha am misean seo ag amas air fiosrachadh deatamach a chruinneachadh mu na gràinean lùthmhor a bhios a’ Ghrian a’ sgaoileadh agus a’ bhuaidh a th’ aca air a’ phlanaid againn.

Tha mìrean lùthmhor bhon ghrèin, ris an canar cuideachd gràinean lùth grèine (SEPn), nam mìrean làn lùth a thèid an leigeil ma sgaoil aig lasraichean grèine agus sgaoilidhean mòra coronal. Faodaidh na mìrean sin a bhith nan cunnart do shaidealan, speuradairean, agus eadhon dragh a chuir air siostaman conaltraidh air an Talamh. Mar sin, tha e air leth cudromach sgrùdadh a dhèanamh air an giùlan agus ro-innse an ruighinn.

Bidh misean Aditya L1 stèidhichte aig puing L1 Lagrangian, a tha na phuing domhantachd neodrach eadar an Talamh agus a’ Ghrian. Bhon àm seo, bidh sealladh gun bhriseadh aig a’ bhàta-fànais den Ghrian agus bidh e comasach dhaibh corona na grèine, lasraichean grèine agus gnìomhan grèine eile fhaicinn.

Is e aon de phrìomh amasan a’ mhisean sgrùdadh a dhèanamh air dòighean luathachaidh SEPn. Le bhith a’ dèanamh anailis air speactra lùtha agus co-dhèanamh nam mìrean sin, tha luchd-saidheans an dòchas lèirsinn fhaighinn air na pròiseasan a tha an lùib an luathachadh agus an leigeil ma sgaoil.

Bidh ionnstramaidean air an t-soitheach-fànais cuideachd gus gaoth na grèine a thomhas, is e sin an sruth de ghràineanan fo chasaid a tha a’ sruthadh bhon ghrèin gu leantainneach. Cuidichidh tuigse mu fheartan gaoth na grèine le bhith a’ ro-innse tachartasan sìde fànais agus a’ bhuaidh aca air magnetosphere na Talmhainn.

Thèid an dàta a chruinnich Aditya L1 a cho-roinn le buidhnean fànais eadar-nàiseanta agus luchd-saidheans air feadh an t-saoghail. Meudaichidh an co-obrachadh seo ar tuigse air a’ Ghrian agus a’ bhuaidh a th’ aige air aimsir fànais, aig a’ cheann thall a’ toirt buannachd do ghrunn roinnean leithid tele-chonaltradh, siostaman seòlaidh, agus sgrùdadh fànais.

Le cur air bhog Misean Solar Aditya L1, tha na h-Innseachan air a dhol còmhla ri buidheann taghte de dhùthchannan a tha an sàs ann an rannsachadh grèine. Chan e a-mhàin gu bheil am misean seo a’ nochdadh comas teicneòlach na h-Innseachan ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh a dhealas a thaobh sgrùdadh saidheansail agus tuigse air ar siostam grèine.

stòran:

- Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach (ISRO)

- Mìrean lùth grèine (SEPn)

- corona grèine

— Gaoth na grèine