Eclipse grèine ‘Ring of Fire’ tearc ri tachairt Disathairne: Na dh’ fheumas tu a bhith eòlach

Bidh cothrom aig milleanan de dh'Ameireaganaich tachartas speurail ainneamh fhaicinn Disathairne seo chaidh: eclipse grèine annular “ring of fire”. Bidh an t-iongantas seo a 'tachairt nuair a bhios a' ghealach a 'dol eadar a' ghrian agus an Talamh, a 'nochdadh nas lugha na a' ghrian agus a 'cruthachadh buaidh coltach ri fàinne.

A rèir NASA, bidh an solar eclipse ri fhaicinn ann an grunn stàitean air feadh na SA, nam measg Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, agus Texas. Bidh cothrom aig pàirtean de California, Idaho, Colorado, agus Arizona fhaicinn cuideachd. A bharrachd air an sin, bidh an eclipse ri fhaicinn ann am Meadhan Ameireagaidh, a’ toirt a-steach Mexico, Belize, Honduras, agus Panama, a bharrachd air ann an Coloimbia mus tig e gu crìch far oirthir Natal, Brazil.

Tòisichidh an eclipse timcheall air 9:13m PDT ann an Oregon agus thig e gu crìch ann an Texas timcheall air 12: 03f CDT, ma cheadaicheas an aimsir. Bidh NASA a’ craoladh an tachartais beò, le còmhraidhean le luchd-saidheans agus beachdan bho teileasgopan air feadh na dùthcha. Faodaidh luchd-amhairc an t-sruth bheò fhaicinn air sianal YouTube NASA no aig mullach na duilleig-lìn sònraichte.

Gus sùil a chumail gu sàbhailte air solar eclipse, tha e cudromach glainneachan eclipse no neach-seallaidh a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson an adhbhair seo a chleachdadh. Bidh na sùilean dìon sin a’ sìoladh a-mach ghathan cronail bhon ghrèin, a’ leigeil le luchd-amhairc an sealladh celestial fhaicinn gun a bhith a’ dèanamh cron air an sùilean.

Is fhiach a bhith mothachail gu bheil eclipse grèine annular Disathairne eadar-dhealaichte bho eclipse iomlan, leis an dùil gun tachair e sa Ghiblean. Is e seo an cothrom mu dheireadh aig mòran Ameireaganaich “fàinne teine" fhaicinn airson grunn bhliadhnaichean.

stòran:

- NASA

- Ìomhaigh: YouTube (sianal NASA)