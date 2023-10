An Annular Solar Eclipse agus Tachartasan Celestial eile san Dàmhair 2023

Thathas an dùil gun tachair solar eclipse, ris an canar surya grahan, air 14 Dàmhair 2023. Bidh an t-iongantas nàdarra seo a’ tachairt nuair a ghluaiseas a’ ghealach air beulaibh na grèine, sa bhad a’ bacadh a solais. Bidh an eclipse grèine a tha ri thighinn na eclipse grèine annular, ris an canar cuideachd eclipse grèine ‘ring of fire’. Tha am facal “annular” a’ tighinn bhon Laideann, a’ ciallachadh “cumadh fàinne.” Rè an t-seòrsa seo de eclipse, bidh a 'ghealach a' dol seachad eadar a 'ghrian agus an talamh, ach air sgàth a suidheachadh aig no faisg air an astar as fhaide bhon talamh, tha e coltach nas lugha na a' ghrian. Mar thoradh air an sin, chan eil e a 'còmhdach na grèine gu tur, a' cruthachadh coltas coltach ri fàinne far a bheil oirean a-muigh na grèine fhathast rim faicinn.

Gu mì-fhortanach, cha bhith an eclipse grèine annular a thèid a chumail air 14 Dàmhair, 2023, ri fhaicinn anns na h-Innseachan. Thathas an dùil tòiseachadh aig 11:29f IST agus mairidh e mu chòig mionaidean gu 11:34f IST. Ach, bidh e comasach dha skywatchers ann an Ameireaga a Tuath an eclipse fhaicinn. Bidh an t-slighe faicsinneachd a’ còmhdach pàirtean de na Stàitean Aonaichte, Mexico, Meadhan Ameireagaidh agus Ameireaga a-Deas. Anns na SA, tòisichidh e ann an Oregon aig 9: 13m PDT agus thig e gu crìch ann an Texas aig 12: 03f CDT, a rèir NASA.

Dhaibhsan nach urrainn an eclipse fhaicinn dhaibh fhèin, bidh NASA a’ craoladh an tachartais beò air YouTube.

Tha an Dàmhair 2023 a’ gealltainn a bhith na mhìos iongantach airson tachartasan celestial, oir bidh e a’ taisbeanadh an dà chuid eclipse grèine is gealaich. Thathas an dùil gun tachair an eclipse gealaich air 29 Dàmhair, ga fhàgail mar an dàrna eclipse gealaich den bhliadhna. A bharrachd air an sin, bidh cothrom aig skywatchers sùil a thoirt air fras meteor Orionid. Tha dùil ri mullach an fhras meteor air 21 Dàmhair (Dàmhair 22 anns na h-Innseachan) eadar meadhan oidhche agus briseadh an latha, le 25 rionnag seilg san uair aig a’ char as àirde, mar a chaidh a mheasadh le Jake Foster, oifigear reul-eòlais poblach aig an Amharclann Rìoghail.

Ged is dòcha nach bi an eclipse grèine annular ri fhaicinn anns na h-Innseachan, tha fhathast mòran iongantasan celestial ri mhealtainn tron ​​​​mhìos san Dàmhair.

