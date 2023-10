Air a tharraing le Robots: Fianais air “Loafing Social” san Àite-obrach

A rèir sgrùdadh a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Teicnigeach Berlin, tha daoine buailteach a bhith nas lugha aire do na gnìomhan aca nuair a bhios iad ag obair còmhla ri innealan-fuadain. Tha an iongantas, ris an canar “social loafing,” a’ toirt iomradh air buill sgioba a’ dèanamh nas lugha de dh’ oidhirp ma tha iad den bheachd gun dèan cuid eile dìoladh airson an dìth cinneasachd.

Tha an sgrùdadh a 'moladh gu bheil daoine fa leth a' tòiseachadh a 'faicinn innealan-fuadain mar phàirt den sgioba aca. Nuair a chì iad an inneal-fuadain no co-obraiche eile a’ coileanadh gu math, no mura h-eil iad a’ faireachdainn gun tèid luach a chuir air an tabhartas aca fhèin, tha luchd-obrach buailteach a bhith a’ cleachdadh dòigh-obrach nas socraiche airson an cuid obrach. Tha Dietlind Helene Cymek, a’ chiad ùghdar den sgrùdadh, a’ toirt cunntas air obair-sgioba mar bheannachadh measgaichte. Ged a dh’ fhaodas e daoine fa leth a bhrosnachadh gu bhith a’ coileanadh nas fheàrr, faodaidh e cuideachd leantainn gu mothachadh nas lugha de choileanadh pearsanta nuair a thèid tabhartasan fa-leth gun mhothachadh.

Gus am beachd-bharail a dhearbhadh, dh’ iarr an luchd-rannsachaidh air buidheann de luchd-obrach measadh a dhèanamh air càileachd diofar ghnìomhan. Chaidh innse dha leth de na com-pàirtichean gun deach na gnìomhan a chrìochnachadh le inneal-fuadain leis an t-ainm Panda, ged nach do cho-obraich iad gu corporra leis an inneal-fuadain. Bha an luchd-obrach air an inneal-fuadain fhaicinn agus a chluinntinn ag obair san àrainneachd aca.

Thug an luchd-rannsachaidh sùil air gnìomhachd an luchd-obrach agus iad a’ sgrùdadh bùird cuairteachaidh airson mearachdan. An toiseach, bha coltas nach robh eadar-dhealachadh staitistigeil sam bith anns an ùine agus an oidhirp a chaidh a chosg air sgrùdadh a dhèanamh air na bùird cuairteachaidh eadar a 'bhuidheann ag obair còmhla ri Panda agus a' bhuidheann ag obair às aonais inneal-fuadain. Ach, às deidh dhaibh mion-sgrùdadh a dhèanamh air na h-ìrean mearachd, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh an fheadhainn a bha ag obair le Panda a’ comharrachadh nas lugha de lochdan às deidh dhaibh an inneal-fuadain fhaicinn gu soirbheachail a’ nochdadh grunn mhearachdan. Tha seo a’ nochdadh gu bheil daoine buailteach a bhith nan com-pàirtichean nach eil cho gnìomhach aon uair ‘s gu bheil iad a’ faicinn co-obraiche robotach mar neach earbsach.

Ged a bha na com-pàirtichean a 'creidsinn gu robh iad a' toirt an aon aire do na gnìomhan aca, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gu robh iad gu fo-mhothachail air tòiseachadh a bhith an urra ri coileanadh Panda. Tha an Dotair Linda Onnasch, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, a’ mìneachadh ged a tha e comasach sùil a chumail air far a bheil neach a’ coimhead, tha e tòrr nas dùbhlanaiche a bhith a’ dearbhadh a bheil am fiosrachadh lèirsinneach sin air a ghiullachd gu h-iomchaidh aig ìre inntinneil.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air buaidh innealan-fuadain air daineamaigs obair-sgioba agus cinneasachd fa leth san àite-obrach. Tha e a’ cur cuideam air an fheum air cothromachadh a lorg eadar buannachd fhaighinn bho oidhirpean co-obrachail agus dèanamh cinnteach gu bheilear ag aithneachadh agus a’ cur luach gu leòr air tabhartasan dhaoine fa-leth.

stòran:

- Sgrùdadh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Teicnigeach Berlin, air fhoillseachadh ann Frontiers in Robotics agus AI.