Bidh bhidio ùr inntinneach a chaidh fhoillseachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) a’ toirt luchd-amhairc air turas brìgheil tro “Labyrinth of Night” mòr Mars, siostam de ghlinn dhomhainn ris an canar Noctis Labyrinthus. Tha a’ bhidio a’ taisbeanadh na glinn thar-chasach, cuid dhiubh cho farsaing ri 19 mìle agus cho domhainn ri 5 mìle, a’ toirt sealladh gun samhail dha luchd-amhairc air cruth-tìre Martian.

Chan e a-mhàin gu bheil a’ bhidio a’ nochdadh nan glinn ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh feartan geòlais inntinneach eile leithid sgàineadh, maoim-slèibhe, agus dùintean gainmhich. Is e aon fheart cudromach a tha air a thaisbeanadh sa bhidio gu bheil grabens ann, a tha mar chomharra air teactonaig truinnsear. Tha na grabens sin nan raointean de sgudal Martian a tha air cuideam agus sgàineadh fhaicinn mar thoradh air gnìomhachd bholcànach.

Chaidh an atharrais a chruthachadh a’ cleachdadh dàta a chruinnich an saideal Mars Express, a tha air a bhith a’ cuairteachadh Mars bhon Dùbhlachd 2003. Tha am misean air cur gu mòr ri ar tuigse air geòlas agus àile Mars. Tha an saideal air ìomhaighean àrd-rèiteachaidh a ghlacadh de uachdar Martian, le comas feartan cho beag ri 33 troighean tarsainn a nochdadh.

Gus 20mh ceann-bliadhna de mhisean Mars Express a chomharrachadh, chaidh ìomhaigh breac-dhualadh ùr den chruinne Martian gu lèir a chruthachadh a’ cleachdadh ìomhaighean bho chamara àrd-rùn an saideal Stereo. Chan e a-mhàin gu bheil an camara seo a’ glacadh ìomhaighean làn-dathach ach tha e cuideachd a’ toirt seachad fiosrachadh domhainn, a’ ceadachadh mapaichean 3D de uachdar Martian a chruthachadh.

Tha bhidio “Labyrinth of Night” a’ toirt sealladh iongantach air cruth-tìre Martian agus a’ leigeil le luchd-amhairc eòlas fhaighinn air bòidhchead iongantach Mars bho chomhfhurtachd nan scrionaichean aca. Tha e na chuimhneachan air na coileanaidhean agus na lorgan iongantach a chaidh a dhèanamh comasach le sgrùdadh fànais.

