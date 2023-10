Bidh luchd-saidheans grèine a’ dèanamh adhartas ann a bhith a’ tuigsinn àile dìomhair na grèine

Tha luchd-saidheans grèine air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ fuasgladh na dìomhaireachd fad-ùine a thaobh carson a tha àile a-muigh na grèine, ris an canar an corona, tòrr nas teotha na na sreathan fodha. A' cleachdadh Teileasgop Solar Daniel K. Inouye (DKIST) ann an Hawaii, thug sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans sùil air raon magnetach na grèine gu mionaideach nach fhacas a-riamh. Lorg iad pàtrain lùth iom-fhillte coltach ri nathair anns an raon magnetach ann an àile ìosal na grèine, an cromosphere, a dh’ fhaodadh a bhith a’ stiùireadh lùth gu sreathan a-muigh àile na grèine.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt luchd-saidheans ceum nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn na grèine, an rionnag a bheir beatha dhuinn. Tha teòthachd fìor àrd a’ chrùin, a’ ruighinn còrr air 1.8 millean ceum Fahrenheit, air a bhith a’ cur dragh air luchd-rannsachaidh airson deicheadan. A rèir modalan stellar, bu chòir an teòthachd àrdachadh a’ gluasad gu cridhe rionnag, far a bheil fusion niùclasach a’ tachairt. Ach, tha teòthachd a’ chrùin a’ dol an-aghaidh an dùil seo, a’ moladh gu bheil uidheamachd neo-aithnichte ann a’ teasachadh an àile a-muigh.

Dh’ fhaodadh na h-uinneanan magnetach coltach ri nathair a chunnaic an sgioba rannsachaidh an dìomhaireachd seo a mhìneachadh. Tha tuigse air geoimeatraidh an achaidh magnetach deatamach airson a bhith a’ tuigsinn na h-uinneanan lùthmhor a tha a’ stiùireadh daineamaigs plasma ann an àile na grèine. Bidh na h-uinneanan sin aig a’ cheann thall a’ cur ri teasachadh plasma na grèine gu teodhachd milleanan de cheuman.

Bha oidhirpean roimhe seo gus fuasgladh fhaighinn air an duilgheadas teasachaidh coronal a’ cuimseachadh air roinnean gnìomhach den ghrèin, leithid sunspots. Ach, rinn an sgrùdadh o chionn ghoirid sgrùdadh air roinnean nas sàmhaiche de uachdar na grèine còmhdaichte le ceallan convective ris an canar gràinneagan. Tha na roinnean sin a’ nochdadh raointean magnetach nas laige ach nas beothaile. Chunnaic an sgioba pàtran raoin magnatach bunasach nas toinnte, le atharrachaidhean serpentine na thaobh.

Tha iom-fhillteachd nan caochlaidhean raon magnetach beaga seo a’ nochdadh gu bheil lùth air a leigeil ma sgaoil tro phròiseas ris an canar ath-cheangal magnetach, a bhios a’ tachairt nuair a bhios raointean magnetach an-aghaidh ag eadar-obrachadh agus a’ leigeil ma sgaoil lùth a chuireas ri teasachadh àile. Chleachd an luchd-rannsachaidh an teileasgop grèine optigeach as cumhachdaiche san t-saoghal gus na stiùiridhean toinnte seo a nochdadh ann an raon magnetach, gar toirt nas fhaisge air tuigse fhaighinn air an duilgheadas rannsachaidh grèine cudromach seo.

Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal Letters.

stòran:

- Oilthigh Sheffield

- Na Litrichean Iris Astrophysical