Nathair a’ tachdadh air iasg ionnsaigheach: buaidhean airson rannsachadh air nathraichean a bhios ag ithe iasg agus gnèithean ionnsaigheach

Thachair herpetologist san Fhraing o chionn ghoirid air tachartas iongantach anns an do dh'fheuch nathair ri iasg ithe meud a cinn fhèin. Chunnaic Nicolas Fuento, herpetologist aig an Lìog Neo-phrothaideach airson Dìon Eun san Fhraing, nathair viperine a’ strì ri gnè èisg ionnsaigheach ithe aig Lac de Carcès ann an ear-dheas na Frainge. Tha an tachartas seo air gairm airson tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh air a’ cheangal eadar nathraichean a bhios ag ithe iasg agus gnèithean ionnsaigheach.

An toiseach bha Fuento den bheachd nach robh an nathair ach a’ feuchainn ris an iasg ithe, ach cha b’ fhada gus an do thuig e gu robh an nathair a’ tachdadh air an iasg a bha na laighe san esophagus aice. Gus an nathair a shàbhaladh, phut Fuento an t-iasg air ais gu beul na nathair gus a spìcean a sgaoileadh. Leis an iasg air a thoirt air falbh gu soirbheachail, nochd an nathair gun chron agus chaidh i air falbh.

B’ e ruffe a bh’ anns a’ ghnè èisg a chaidh ainmeachadh, iasg beag fìor-uisge a bha dùthchasach do phàirtean den Roinn Eòrpa agus Àisia. Ach, chaidh ruffes a thoirt a-steach do dhiofar roinnean, an Fhraing nam measg, far a bheil iad air am meas mar ghnè ionnsaigheach. Tha na h-itean droma cruaidh agus spìosrach aca gan dèanamh doirbh do chreachadairean ithe.

Bidh nathraichean Viperine gu sònraichte ag ithe iasg, agus ann an cuid de roinnean, tha an raon dùthchasach aca a’ dol thairis air raon ruffes. Tha làthaireachd ruffes ionnsaigheach ann an talamh fliuch na Meadhan-thìreach, far a bheil na nathraichean viperine tearc agus a’ crìonadh, nan cunnart don t-sluagh nathraichean ionadail. Tha tachartasan roimhe air sealltainn gu bheil nathraichean ag ithe iasg san Roinn Eòrpa, a’ toirt a-steach nathraichean viperine, air bàsachadh às deidh dhaibh iasg ionnsaigheach ithe.

Ged a tha buaidh iasg ionnsaigheach air na nathraichean fhathast gun sgrùdadh, tha a’ chùis seo a’ nochdadh gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidh air na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith an cois gnèithean ionnsaigheach. Faodaidh tuigse air a’ cheangal eadar nathraichean ithe-èisg agus iasg ionnsaigheach cur ri oidhirpean glèidhteachais agus dìon àireamhan nathraichean dùthchasach.

