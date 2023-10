Bidh speuradairean a’ lorg an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh, a’ tabhann sealladh air an Cruinne-cè falaichte

Tha speuradairean air lorg ùr a dhèanamh le bhith a’ lorg an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh (FRB) a chaidh a chlàradh a-riamh. Chaidh an spreadhadh iomallach seo de tonnan rèidio cosmach, ris an canar FRB 20220610A, fhaicinn bho galaxy a tha suidhichte ochd billean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Tha an spreadhadh, a mhaireas nas lugha na millisecond, cuideachd mar aon den fheadhainn as cumhachdaiche a chaidh fhaicinn a-riamh.

Bha pàirt deatamach aig Teileasgop Glè Mhòir Amharclann Deas na h-Eòrpa (VLT) ann a bhith a’ comharrachadh tùs galaxy an FRB. Le bhith a’ cleachdadh an VLT, bha e comasach dha speuradairean faighinn a-mach gu bheil an galaxy seo nas sine agus nas fhaide air falbh na stòr FRB sam bith eile. Thathas cuideachd a’ creidsinn gu bheil e na phàirt de bhuidheann bheag de galaxies aonachaidh.

Tha buaidh chudromach aig an lorg seo airson tuigse fhaighinn air co-dhèanamh na cruinne-cè. Tha dòighean gnàthach airson tomad na cruinne a thomhas air toraidhean connspaideach a thoirt gu buil agus air dùbhlan a thoirt don mhodal àbhaisteach cosmology. Le bhith a’ cleachdadh FRBn mar inneal, tha speuradairean an dòchas sealladh fhaighinn air a’ chùis “a dhìth” a tha eadar galaxies.

Tha comas sònraichte aig spreadhaidhean rèidio luath stuth ianaichte a lorg, eadhon ann an àite a thathas a’ meas cha mhòr falamh. Leigidh seo le speuradairean tomhas a dhèanamh air an ìre de stuth a tha an làthair eadar galaxies. Tha lorg FRB 20220610A a’ dearbhadh gu bheil an “Dàimh Macquart,” a tha ag ràdh mar as fhaide air falbh a tha spreadhadh rèidio luath, is ann as motha de ghas sgaoilte a nochdas e eadar galaxies.

Ged nach eil fios fhathast air dearbh adhbhar spreadhaidhean rèidio luath, tha an lorg seo o chionn ghoirid a’ dearbhadh gur e tachartasan cumanta anns a’ chosmos a th’ annta. Tha speuradairean den bheachd nach e a-mhàin gun cuidich sgrùdadh air na spreadhaidhean sin stuth a lorg eadar galaxies ach cuidichidh e cuideachd le bhith a’ tuigsinn structar na cruinne-cè.

Ged a tha an lorg seo a’ riochdachadh na crìochan a th’ ann an-dràsta air comasan teileasgop, tha adhartasan san àm ri teachd a’ tabhann barrachd chothroman. Tha Amharclann Square Kilometer Array an-dràsta a’ togail dà theileasgop rèidio ann an Afraga a Deas agus Astràilia a bhios comasach air na mìltean de FRBn a lorg, a’ toirt a-steach an fheadhainn a tha fada nas fhaide air falbh. A bharrachd air an sin, bheir an teileasgop air leth mòr a thèid a thogail ann an Chile comas do speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air galaxies de spreadhaidhean eadhon nas fhaide air falbh.

Tha an lorg cudromach seo a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh agus rannsachadh air dìomhaireachdan falaichte na cruinne. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd spreadhaidhean rèidio luath, tha speuradairean deiseil gus crìochan ar tuigse a phutadh agus solas a thilgeil air dìomhaireachdan a’ chosmos.

