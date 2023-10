Ag Ath-nuadhachadh Cumhachd: Stuthan Smart airson àm ri teachd seasmhach

Ro-ràdh

Ann an 2008, chomharraich Acadamaidh Nàiseanta Innleadaireachd na SA 14 dùbhlain mòra airson an 21mh linn, agus tha feum aig mòran dhiubh stuthan ùr-nodha. Leis an riatanas seo san amharc, thug an VinFuture Foundation aoigheachd do InnovaTalk Webinar o chionn ghoirid air “Stuthan Smart airson Buain Cumhachd agus Stòradh.” Thug an tachartas còmhla eòlaichean bho dhiofar raointean gus beachdachadh air àite stuthan snasail ann a bhith ag adhartachadh teicneòlas bataraidh agus èifeachdas cealla grèine.

Fuasgladh comas bataraidhean stàite soladach

Rè an webinar, rinn an t-Àrd-ollamh Antonio Castro Neto bho Oilthigh Nàiseanta Singapore sgrùdadh air fàire teicneòlas bataraidh, le fòcas air bataraidhean stàite cruaidh. Bidh na bataraidhean sin, eu-coltach ris an fheadhainn leaghaidh, a’ cleachdadh electrolyte cruaidh airson còmhdhail ion. Chan e a-mhàin gu bheil am feart sònraichte seo ag àrdachadh sàbhailteachd le bhith a’ cur às do chunnartan ro theth agus spreadhadh ach tha e cuideachd a’ nochdadh dhùbhlain ùra ann a bhith a’ tuigsinn gluasad ion taobh a-staigh solidan.

Gus an iongantas seo a thuigsinn, chuir an t-Oll. Neto cuideam air an fheum air gluasad bho bhun-bheachdan electrochemistry traidiseanta gu prionnsapalan Fiosaig Solid-State. Tha rannsachadh na sgioba aige air nochdadh a’ phàirt chudromach a th’ aig topology agus geoimeatraidh a’ chriostail ann a bhith a’ dearbhadh gluasad ion. Le bhith a’ sgrùdadh an Hessian Matrix, tha iad air trì prìomh chinnidhean a thaobh gluasad ion a chomharrachadh: dùmhlachd criostal, luaths fuaim, agus structar topological a’ chriostail.

Tha an lèirsinn mu dheireadh airson bataraidhean stàite cruaidh ann a bhith a’ dealbhadh stuthan ùr-nodha le feartan structarail làidir agus rèidh atamach. Dh’ fhaodadh adhartasan mòra san raon seo leantainn gu fuasglaidhean stòraidh lùtha nas èifeachdaiche agus nas seasmhaiche.

Adhartasan ann an Èifeachdas Solar Cell

Cho-roinn an Dr Hieu Nguyen bho Oilthigh Nàiseanta Astràilia seallaidhean air an rannsachadh a rinn an sgioba aige ann a bhith ag àrdachadh èifeachdas cealla grèine. Le bhith a’ tomhas co-èifeachd sùghaidh diofar stuthan, faodaidh iad dearbhadh dè cho comasach sa tha an stuth airson solas a ghabhail. Tha àite deatamach aig an fhiosrachadh seo ann a bhith a’ taghadh stuthan airson saothrachadh cheallan grèine.

A bharrachd air an sin, chomharraich an Dr. Nguyen cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air an dà chuid gabhail a-steach solais agus sgaoilidhean ann a bhith a’ ro-innse meud gineadh dealanan taobh a-staigh stuth. Bidh an t-eòlas seo a’ cuideachadh ann a bhith ag ùrachadh dealbhadh cheallan grèine gus bholtaids as àirde agus èifeachdas iomlan a choileanadh.

Co-dhùnadh

Bidh InnovaTalk Webinar aig VinFuture Foundation a’ tilgeil solas air cumhachd cruth-atharrachail stuthan snasail ann a bhith ag ath-nuadhachadh theicneòlasan lùtha. Bho bataraidhean stàite cruaidh gu ceallan grèine, tha na stuthan sin a 'cumail an iuchair gu àm ri teachd seasmhach agus èifeachdach. Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan gluasaid ian agus buadhan stuthan, faodaidh sinn a bhith an dùil ri innleachdan ùr-nodha a bheir cumadh air cruth-tìre lùtha airson bliadhnaichean ri thighinn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th 'ann an stuthan snasail?

A: Is e stuthan snasail a th’ ann an stuthan air an dealbhadh le feartan a fhreagras air brosnachaidhean bhon taobh a-muigh, leithid teòthachd, solas no cuideam. Tha comas aca na feartan corporra no ceimigeach aca atharrachadh ann an dòigh fo smachd, gan dèanamh sùbailte agus sùbailte airson diofar thagraidhean.

C: Dè a th’ ann am bataraidhean stàite cruaidh?

F: Is e seòrsa de bhataraidh a th’ ann am bataraidhean solid-state a bhios a’ cleachdadh electrolyte cruaidh an àite electrolyte leaghaidh, mar a lorgar ann am bataraidhean traidiseanta. Bidh iad a’ tabhann sàbhailteachd, seasmhachd agus dùmhlachd lùtha nas fheàrr an taca ris an co-aoisean leaghaidh.

C: Carson a tha èifeachdas cealla grèine cudromach?

A: Bidh èifeachdas cealla grèine a’ dearbhadh na tha de sholas na grèine a ghabhas atharrachadh gu lùth dealain a ghabhas cleachdadh. Tha èifeachdas nas àirde ag eadar-theangachadh gu barrachd dealain air a ghineadh bhon aon uiread de sholas na grèine, a’ leantainn gu cosgaisean cinneasachaidh nas ìsle agus stòr lùth nas seasmhaiche.