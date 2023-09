Tha Eachdraidh mean-fhàs a’ nochdadh fàs slaodach ann an crogaill

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Current Biology leis an tiotal “Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” air solas a thoirt air carson a tha crogaill, a’ toirt a-steach crogaill agus crogaill, a’ fàs gu slaodach an taca ris na càirdean beò as dlùithe aca, eòin. Rinn an sgioba rannsachaidh sgrùdadh air structar a-staigh cnàmhan fosail bho sinnsearan crogall 200 millean bliadhna a dh'aois, ris an canar crocodylomorphs, agus lorg iad gun do dh'fhàs iad gu slaodach, coltach ri crogaill an latha an-diugh.

Chuir e iongnadh air an luchd-rannsachaidh faighinn a-mach gur e seòrsa ris an canar cnàimh snàithleach co-shìnte a bh’ ann am figheagan cnàimh nan seann chrocodylomorphs, a’ nochdadh ìre fàis eadar an sinnsearan a bha a’ fàs gu luath agus crogaill a tha a’ fàs nas slaodaiche an-diugh. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don chreideas chumanta gu bheil fàs slaodach ann an crogaill beò ceangailte ris na dòighean-beatha sedentary, leth-uisgeach aca. B’ e beathaichean gnìomhach agus làn talmhaidh a bh’ anns na crocodylomorphs tràth sin, chan e na creachadairean sprawling ambush a tha ann an-diugh.

Bha an sgrùdadh cuideachd a’ toirt a-steach sgrùdadh air fosailean bho shinnsear crogall mòr a chaidh a lorg às ùr a bha beò o chionn 210 millean bliadhna ann an Afraga a Deas. Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air na cnàmhan fo mhiocroscop le cumhachd àrd gus faighinn a-mach aois aig àm bàis, ìre fàis bliadhnail, agus feartan clò cnàimh. A’ dèanamh coimeas eadar an sampall ùr agus gnèithean aithnichte eile, dh’ ainmich iad e mar sinnsear crogall glè thràth, is dòcha am fear as tràithe den bhuidheann anns a bheil crogaill an latha an-diugh.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh an gnè mòr a 'fàs nas slaodaiche na snàgairean mòra eile aig an àm, leithid dineosairean. Lean an ro-innleachd fàis slaodach seo agus lughdaich e tuilleadh ann an gnèithean crocodylomorph a thàinig air adhart o chionn ghoirid. Thàinig fàs slaodach gu bhith na fheart den h-uile crocodylomorphs aithnichte a thàinig a-nuas bhon t-seann sinnsear, a’ leigeil leotha a bhith beò ann an tachartas mòr a chaidh à bith aig deireadh na h-ùine Triassic.

Air an làimh eile, thathas a’ creidsinn gun tàinig dineosairean beò às a’ mhòr- dhol à bith le bhith a’ fàs gu luath. Mar thoradh air an tachartas seo thàinig dineosairean a bha a’ fàs gu luath agus crocodylomorphs a bha a’ fàs gu slaodach anns an àm a leanas, aig a’ cheann thall a’ suidheachadh an stèidh airson na h-eadar-dhealachaidhean fàis a chaidh fhaicinn nan sliochd, eòin agus crocodilians an latha an-diugh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a 'sealltainn gun deach an eadar-dhealachadh ann an ìrean fàis eadar eòin agus crogaill a stèidheachadh tràth ann an eachdraidh mean-fhàs na buidhne, a dh'aindeoin an sinnsear cumanta mar bheathach a tha a' fàs gu luath. Tha an rannsachadh seo a’ cur ri ar tuigse air na feartan iom-fhillte a tha a’ toirt buaidh air pàtrain fàis agus atharrachaidhean mean-fhàs ann an diofar ghnèithean.

stòran:

- “Tùs fàs slaodach air an t-sreath gas crogall” - Bith-eòlas gnàthach

- An t-Oll. Jennifer Botha, Oilthigh Witwatersrand

- An t-Oll. Jonah Choiniere, Oilthigh Witwatersrand

- Bailey Weiss, Oilthigh Witwatersrand

– Paul Barrett, Àrd-ollamh airidheachd Palaeontology aig Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra, Lunnainn