Faigh a-mach speur na h-oidhche aig Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Tha Sleeping Bear Dunes National Lakeshore a’ toirt cothrom do luchd-tadhail eòlas fhaighinn air bòidhchead speur na h-oidhche le dà phàrtaidh rionnag ri thighinn. Ag obair còmhla ris a’ Chomann Reul-eòlais Grand Traverse, bidh a’ phàirc a’ cumail thachartasan air 15 Sultain agus 21 Dàmhair bho 5f gu 11f aig sgìre Dune Climb.

Bheir na pàrtaidhean rionnag aig Sleeping Bear Dunes National Lakeshore cothrom do luchd-tadhail sùil a thoirt air speuran dorcha iongantach na pàirce. Tha dìth truailleadh solais a’ ceadachadh seallaidhean soilleir de nithean domhainn tro theileasgopan. A rèir a’ chinn-latha agus na suidheachaidhean, is dòcha gum faic luchd-frithealaidh rionnagan, planaidean, meteors, agus eadhon Slighe a’ Bhainne.

A bharrachd air a bhith a’ coimhead air rionnagan, bidh na tachartasan a’ tabhann ghnìomhachdan eile dha luchd-tadhail. Ro dhol fodha na grèine, bidh sealladh grèine agus gnìomhan chloinne rim faighinn. Cho luath ‘s a dh’ fhàsas e dorcha, bidh stèiseanan teileasgop tuiteam a-steach agus stèiseanan fiosrachaidh airson luchd-frithealaidh a sgrùdadh. Gus am feum as fheàrr a dhèanamh den phàrtaidh rionnag, thathas a’ brosnachadh luchd-tadhail aodach iomchaidh a dhèanamh airson na h-aimsire agus nithean leithid flashlights a thoirt leotha (le criathrag dearg mas fheàrr airson sealladh na h-oidhche a ghleidheadh), prosbaig, spraeadh bhiast, cathraichean tràigh, agus plaideachan.

Tha inntrigeadh gu na pàrtaidhean rionnag an-asgaidh, ach tha feum air pas neach-tadhail airson faighinn a-steach don phàirc. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu gach tachartas, a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu phàirceadh agus cuir dheth co-cheangailte ris an aimsir, air mìosachan air-loidhne Sleeping Bear Dunes.

Le call nas motha de speuran dorcha mar thoradh air truailleadh solais, tha tachartasan mar seo cudromach airson iongantasan speur na h-oidhche a ghleidheadh ​​agus a thuigsinn. Tha an Grand Traverse Astronomical Society gu sònraichte airson a bhith ag adhartachadh mothachadh poblach agus tuigse air reul-eòlas, agus tron ​​​​chom-pàirteachas aca le Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, is urrainn dhaibh an dìoghras airson na rionnagan a cho-roinn le luchd-èisteachd nas fharsainge.

- Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

- Comann Reul-eòlais Grand Traverse