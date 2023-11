Ag àrach Iomadachd ann an Saidheans: A’ leudachadh Beachdan airson Sealladh Iomlanach

Tha an Dotair Maggie Aderin-Pocock, preasantair cliùiteach The Sky At Night, a’ tagradh airson barrachd iomadachd ann an raointean saidheansail, a’ daingneachadh gum faodadh cus riochdachadh de fhireannaich gheala Eòrpach leantainn gu tuigse chumhang air an t-saoghal. Mar a’ chiad phreasantair dubh de phrògram speuradaireachd a’ BhBC a tha air a bhith ann o chionn fhada, tha an Dr Aderin-Pocock air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a’ brosnachadh in-ghabhalachd agus a’ brosnachadh inntinnean òga bho chùl-raointean eadar-dhealaichte.

A 'fàs suas, mhothaich an neach-lìbhrigidh mì-thuigse cumanta nach robh saidheans airson daoine mar i air sgàth eadar-dhealachaidhean cultarach agus aithrisean eachdraidheil. Bidh i a’ brosnachadh barrachd riochdachadh agus in-ghabhail sa choimhearsnachd shaidheansail, ag aithneachadh gun cuir raon nas fharsainge de ghuthan is bheachdan ris an raon. Le bhith a’ toirt a-steach daoine fa leth bho dhiofar chùl-raointean, faodaidh saidheans a dhol thairis air na crìochan aige agus sealladh nas coileanta a thabhann.

Tha an stiùireadh aig an Dotair Aderin-Pocock air reul-eòlas, The Art of Stargazing, a’ toirt dùbhlan don bheachd gur ann bho “fir gheala ann an togas a-mhàin a thàinig tabhartasan saidheansail. Tha i a’ cur cuideam air na chuir e gu mòr ri seann dhaoine bho dhiofar chinnidhean agus chinnidhean, a’ taisbeanadh nàdar uile-choitcheann adhartas saidheansail tro eachdraidh.

Ged a chaidh adhartas a dhèanamh ann a bhith ag iomadachadh proifeasanan saidheans, tha an Dr Aderin-Pocock ag aideachadh gu bheil feum air barrachd a dhèanamh. Tha i fhathast draghail mu astar slaodach an atharrachaidh agus mar a tha beachdan leantainneach taobh a-staigh na coimhearsnachd shaidheansail. Ach, tha i fhathast dòchasach, a 'creidsinn gu bheil na seallaidhean seann-fhasanta de "dinosaurs" a tha an aghaidh in-ghabhalachd a' dol à bith mean air mhean, a 'dèanamh chothroman airson cothroman.

Ann an 2021, thug an Comann Rìoghail aghaidh air na h-eadar-dhealachaidhean a tha mu choinneamh dhaoine dubha ann am foghlam àrd-ìre STEM san RA. Lorg iad builean ceum nas ìsle agus chuir iad bacadh air adhartas dreuchdail acadaimigeach airson an deamografach seo. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ daingneachadh cho luath sa tha e àrainneachd chothromach a chruthachadh taobh a-staigh raon saidheansail.

Tha turas pearsanta an Dotair Aderin-Pocock na theisteanas air a’ bhuaidh a tha aig riochdachadh eadar-mheasgte ann a bhith a’ brosnachadh luchd-saidheans san àm ri teachd. Bha an ùidh a bh’ aice ann an The Sky At Night, air a chumail le Sir Patrick Moore na h-òige, ag àrach a gaol airson saidheans. Fhad ‘s a bha i a’ gabhail ris gu robh àite taisbeanaidh iodhal a h-òige air a lìonadh le toileachas agus iomagain, dh’ aithnich i cho cudromach sa bha a suidheachadh ann a bhith ag àrach iomadachd agus a’ togail feòrachas am measg ginealach ùr.

