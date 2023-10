Dè a thachras do nàdar aig àm solar eclipse?

Ann an solar eclipse, bidh nàdar a’ dol tro atharrachaidhean neònach. Faodar beathaichean, a tha an urra ri cearcall dorcha aotrom na grèine agus na gealaich, a thilgeil ann an aimhreit. Bidh beathaichean a tha gnìomhach tron ​​​​latha a’ tilleadh gu na fasgaidhean aca, fhad ‘s a thig beathaichean oidhcheil an gnìomh, a’ smaoineachadh gu bheil iad air a dhol thairis air. Bidh damhain-allaidh a 'briseadh sìos an lìn, dìreach airson an ath-thogail aon uair' s gu bheil an eclipse seachad. Ann an Zimbabwe, bidh hippos a’ fàgail na h-aibhnichean aca agus a’ dol gu na h-àiteachan beathachaidh oidhcheach aca air talamh tioram. Bidh iasg agus eòin a tha gnìomhach tron ​​​​latha a 'sireadh an àiteachan fois tron ​​​​oidhche.

Faodaidh daoine cuideachd eòlas fhaighinn air buaidhean solar eclipse. Tha cuid ag aithris gu bheil iad a’ faireachdainn sgìth no lethargic, a tha mar thoradh air an atharrachadh obann ann an solas nàdarrach. Bidh an àile cuideachd a’ faighinn eòlas air gluasadan rè eclipse grèine, a’ leantainn gu atharrachaidhean ann an gaothan, teòthachd, còmhdach sgòthan, agus taiseachd. Faodaidh tuiteam ann an teòthachd ann an eclipse toirt air an èadhar a bhith a’ faireachdainn nas tais. A bharrachd air an sin, faodar tonnan rèidio a sgrìobadh aig àm eclipse grèine mar thoradh air atharrachaidhean anns an ionosphere, a’ toirt buaidh air conaltradh astar fada.

Tha na faileasan ann an solar eclipse air an cuairteachadh le corran beaga, soilleir, a’ cruthachadh buaidh neònach. Faodaidh eadhon meanbh-fhàs-bheairtean buaidh a thoirt air solar eclipse. Lorg sgrùdadh a chaidh a dhèanamh anns na h-Innseachan gu robh bacteria air soithichean petri obair-lann air fàs nas lugha agus ann an cumadh eadar-dhealaichte faisg air mullach an eclipse. Ach, cha deach na toraidhean sin ath-aithris.

Gu h-iomlan, tha solar eclipse ag adhbhrachadh uinneanan inntinneach ann an nàdar, a’ toirt buaidh air beathaichean, teòthachd, tonnan rèidio, faileas, agus eadhon meanbh-fhàs-bheairtean. Is e sealladh sònraichte a th’ ann a bheir sealladh dhuinn air na h-eadar-obrachaidhean inntinneach eadar tachartasan celestial agus an saoghal nàdair.

