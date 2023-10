A’ sgrùdadh an iongantas iongantach de bhith a’ sgapadh solais le aon atom

Tha luchd-rannsachaidh aig Roinn na Fiosaigs, Oilthigh Humboldt ann am Berlin, air lorg ùr-nodha a dhèanamh mu bhith a’ sgapadh solais le aon atom. Air a stiùireadh le Jürgen Volz agus Arno Rauschenbeutel, tha an sgioba air na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh anns an iris chliùiteach Nature Photonics. Chan e a-mhàin gu bheil an sealladh ùr seo a’ tilgeil solas air giùlan an t-solais aig ìre mhiocroscopach ach tha comas ann cuideachd adhartasan ann an conaltradh cuantamach.

A rèir barail Max Planck bho 1900, bidh solas ag iomlaid lùth le cuspair ann an aonadan air leth ris an canar quanta. Mhol Albert Einstein às deidh sin gur e na quanta, no na photons, na mìrean solais bunaiteach. An-diugh, tha photodiodes comasach air aon photon a lorg, leis gu bheil iad a’ tionndadh an lorg gu buillean sruthach goirid.

Nuair a tha aon atom air bhioran gus flùrachadh le beam laser, bidh an solas flùraiseach mar thoradh air sin ga ghiùlan fhèin ann an dòigh eadar-dhealaichte seach an solas laser a thug air adhart e. Fhad ‘s a tha photons a’ nochdadh aig an aon àm ann an solas laser, chan eil aon atom a’ sgapadh ach aon photon aig aon àm. Ach, lorg an luchd-rannsachaidh, nuair a bhuaileas dà photon laser air aon atom aig an aon àm, gu bheil an atom a 'gabhail a-steach aon photon ach a' leigeil leis an dàrna fear a dhol seachad. Bidh am foton a chaidh a ghabhail a-steach an uairsin air a leigeil a-mach air thuaiream mus urrainn don atom foton eile a ghabhail a-steach.

Thàinig an lorg iongantach nuair a thug an sgioba rannsachaidh air falbh pàirt dath sònraichte bhon t-solas flùraiseach a 'cleachdadh criathrag. Mhothaich iad gun do dh'atharraich an t-sruth de photons singilte gu paidhrichean de photons a chaidh a lorg aig an aon àm. Tha a’ bhuaidh ris nach robh dùil a’ toirt dùbhlan don tuigse làitheil againn agus a’ dol an aghaidh chreideasan a bh’ ann roimhe mu chomasan sgapadh aon atom.

A bharrachd air a nàdar inntinneach, tha buaidh phractaigeach aig an iongantas seo air teicneòlasan cuantamach. Tha na paidhrichean photons a thèid a chruthachadh tron ​​​​phròiseas seo air an dol an sàs gu meacanaigeach cuantamach, a’ comasachadh uinneanan leithid teleportation de stàitean cuantamach. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil cleachdadh dadaman singilte mar stòran airson paidhrichean photon an sàs a’ dol thairis air na stòran a th’ ann mar-thà a thaobh soilleireachd agus co-chòrdalachd le ath-chuiridhean cuantamach agus geataichean cuantamach a thathas a’ cleachdadh ann an conaltradh cuantamach aig astar fada.

Tha an comas giùlan solais a làimhseachadh agus a thuigsinn aig ìre atamach a’ fosgladh chothroman ùra ann an raon conaltradh cuantamach agus giollachd fiosrachaidh. Tha an rannsachadh seo na chuimhneachan gur dòcha nach bi ar n-inntinn làitheil an-còmhnaidh a’ co-thaobhadh ri gnìomhachd toinnte an t-saoghail mhiocroscopach.

CÀBHA

Dè cho cudromach sa tha an rannsachadh a rinn Roinn na Fiosaigs aig Oilthigh Humboldt?

Tha an rannsachadh a’ toirt sealladh ùr air giùlan sgapaidh an t-solais le aon atom agus na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige ann an conaltradh cuantamach.

Dè a lorg an luchd-rannsachaidh?

Lorg an luchd-rannsachaidh, nuair a thèid pàirt dath sònraichte a thoirt air falbh bhon t-solas flùraiseach a tha air a sgaoileadh le aon atom, bidh an t-sruth de photons singilte ag atharrachadh gu paidhrichean de photons a lorgar aig an aon àm.

Ciamar a tha an lorg seo a’ toirt buaidh air conaltradh cuantamach?

Tha cleachdadh practaigeach aig na paidhrichean photon a chaidh an cruthachadh tron ​​​​phròiseas seo ann an conaltradh cuantamach, leithid teleportation de stàitean cuantamach agus co-chòrdalachd le ath-chuiridhean cuantamach agus geataichean cuantamach.

Dè a th’ ann an ceangal meacanaigeach quantum?

Tha ceangal meacanaigeach Quantum a’ toirt iomradh air iongantas far a bheil dà ghràin air an ceangal ann an dòigh is gu bheil staid aon ghràin an urra ri staid an tè eile, ge bith dè an astar fiosaigeach a th’ eatorra.

Ciamar as urrainn don rannsachadh seo cur ri adhartasan ann an teicneòlasan cuantamach?

Le bhith a’ tuigsinn giùlan sgapaidh dadaman singilte agus an comas paidhrichean photon a ghineadh a-steach, faodaidh luchd-rannsachaidh tobraichean fiosrachaidh cuantamach nas èifeachdaiche agus nas soilleire a leasachadh airson tagraidhean ann an conaltradh cuantamach agus giollachd fiosrachaidh.