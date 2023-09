Tha Àrdachadh Àireamh-sluaigh Daonna a’ Bagairt Bith-iomadachd agus Eag-shiostaman

Ann an leabhar mu na tha an dàn do inntleachd fuadain, tha an t-àrd-ollamh MIT Max Tegmark a’ taisbeanadh suidheachadh dystopian anns am bi innealan a’ gabhail ri amasan a tha a’ dèanamh cron air cinne-daonna mura h-urrainn dhaibh tuigsinn gu ceart agus co-thaobhadh ri ùidhean daonna. Ged a dh’ fhaodadh seo a bhith a’ coimhead fada, tha ar gnè fhèin, tro leudachadh luath air fiosrachadh daonna, air buaidh mhòr a thoirt air a’ phlanaid agus air creutairean beò eile.

Tha an cinne-daonna, a bha uaireigin aig àm èiginneach le dìreach beagan mhìltean de dhaoine air fhàgail, a-nis a’ riochdachadh 36% de na mamalan air an Talamh. Tha 60% a bharrachd air a dhèanamh suas de bheathaichean leithid crodh, a tha air am briodadh airson caitheamh daonna. Chan eil ach 4% nam beathaichean fiadhaich. Tha ar n-adhartas air leantainn gu lùghdachadh àite airson beathaichean eile, a’ leantainn gu an t-siathamh mòr-thilleadh, a’ chiad fhear a dh’ adhbharaich aon ghnè. Chan eil an tachartas seo à bith cuingealaichte ri gnèithean fa leth ach bheir e buaidh air meuran slàn den chraoibh mean-fhàs, le ginean a’ dol à bith aig ìre 35 tursan nas luaithe na anns na 65 millean bliadhna a dh’ fhalbh.

Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil co-dhiù trian de dhruim-altachain aithnichte a’ fulang crìonadh san àireamh-sluaigh agus gu bheil iad air an cuingealachadh ri eag-shiostaman nas lugha. Mar eisimpleir, bha aon uair 10 millean ailbhein aig toiseach an 20mh linn, ach an-diugh tha nas lugha na leth mhillean ann, le mòran dhùthchannan nach eil a’ toirt aoigheachd do na creutairean eireachdail sin tuilleadh.

Tha call ginean slàn chan ann a-mhàin a’ cur dragh air eag-shiostaman ach cuideachd a’ toirt buaidh air slàinte is sunnd dhaoine. Tha mar a chaidh creachadairean mòra à bith ann an cuid de roinnean air leantainn gu àrdachadh anns an àireamh de fhèidh agus luchagan earbaill-gheal, a tha nan aoigheachd dha breaban a bhios a’ sgaoileadh a’ ghalair Lyme. A bharrachd air an sin, tha cus feum de stòrasan nàdarra agus sgrios bith-iomadachd a’ cur ri sgaoileadh ghalaran eadar beathaichean is daoine, mar a chithear leis a’ ghalair lèir-sgaoilte Covid-19.

Tha gleidheadh ​​​​bith-iomadachd agus tasgadh ann an dìon choilltean tropaigeach, far a bheil na h-ìrean as àirde de bhith-iomadachd air an lorg, deatamach gus tuiteam eag-shiostaman a lughdachadh. Tha feum air gnìomh èiginneach, an cois tasgadh mòr, gus casg a chuir air tuilleadh sgrios. Ma chumas sinn air adhart air an t-slighe a th’ againn an-dràsta, dh’ fhaodadh na builean a bhith fada nas tubaisteach na as urrainn dhuinn smaoineachadh.

