Bidh atharrais air siubhal ùine beachdail a’ fuasgladh dhuilgheadasan deuchainneach, taisbeanaidhean sgrùdaidh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Chambridge air atharrais a leasachadh a sheallas mar as urrainn do làimhseachadh dol an sàs, feart de theòiridh cuantamach, fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan a tha coltach do-dhèanta a’ cleachdadh fiosaig àbhaisteach. Bidh an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Litrichean Lèirmheas Corporra, a’ sgrùdadh a’ chuspair chonnspaideach an urrainn do ghràineanan siubhal air ais ann an tìm agus ga cheangal ri meata-eòlas cuantamach.

Tha ceangal cuantamach na iongantas far am faod mìrean a tha faisg air a chèile fuireach ceangailte eadhon nuair a tha iad dealaichte. Is e seo bunait coimpiutaireachd cuantamach, far am bi mìrean ceangailte a’ coileanadh àireamhachadh iom-fhillte nach urrainn dha coimpiutairean clasaigeach a làimhseachadh. Anns an atharrais, bidh neach-deuchainn a’ dol an sàs ann an dà ghràin, le aon ghràin ga chleachdadh ann an deuchainn. Às deidh dha fiosrachadh ùr fhaighinn, bidh an neach-deuchainn a’ làimhseachadh an dàrna gràin gus staid a’ chiad ghràin atharrachadh, ag atharrachadh toradh an deuchainn.

Tha an t-ùghdar stiùiridh David Arvidsson-Shukur a 'mìneachadh an atharrais a' cleachdadh an t-samhlachais de bhith a 'cur tiodhlac gu cuideigin stèidhichte air an liosta mhiann aca. Ann an suidheachadh le spèis do eachdraidh, tha e do-dhèanta fios a bhith agad ro làimh dè an tiodhlac a chuireas tu. Ach, ma gheibh an neach a chuir an liosta miann às deidh dha an tiodhlac a chuir a-steach, tha an atharrais a’ sealltainn mar as urrainn atharrachadh ath-ghnìomhach air a’ ghnìomh roimhe seo dèanamh cinnteach à toradh a thathar ag iarraidh.

Gus dèiligeadh ris a’ chothrom àrd a thaobh fàiligeadh san atharrais, tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh a bhith a’ cur àireamh mhòr de photons an sàs agus a’ cleachdadh criathrag gus dèanamh cinnteach nach ruig ach an fheadhainn cheart an camara. Bidh an co-ùghdar Aidan McConnell a’ dèanamh coimeas eadar seo agus a bhith a’ cur grunn thiodhlacan agus an uairsin ag innse don neach a gheibh e dè an lìbhrigeadh a thèid a thilgeil air falbh stèidhichte air a’ bhuil a thathar ag iarraidh.

Tha ceangal an atharrais ri meata-eòlas cuantamach cudromach airson tagraidhean teicneòlach. Le bhith ag atharrachadh na photons tùsail gu ath-ghnìomhach, faodaidh luchd-rannsachaidh ullachadh photons a bharrachadh ann an deuchainnean, eadhon às deidh dhaibh an sampall a ruighinn.

Ged a tha cothrom 75% aig an atharrais fàiligeadh, tha an luchd-rannsachaidh a’ soilleireachadh gu bheil feum air sìoltachan misneachail. Tha e a’ moladh nach obraich an atharrais gu cunbhalach, a’ co-thaobhadh ri prionnsapalan càirdeas agus teòiridhean eile a tha a’ cruthachadh ar tuigse làithreach air a’ chruinne-cè.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn an comas a bhith ag atharrais air suidheachaidhean siubhail ùine gus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan deuchainneach agus gus builean ann an deuchainnean cuantamach a leasachadh.

stòran:

- Litrichean Lèirmheas Corporra (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.150202