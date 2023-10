Modail Coimpiutaireachd a’ nochdadh mean-fhàs de chòmhdach deigh Alpach thairis air 120,000 bliadhna

Tha modal coimpiutair ùr air ath-chruthachadh a dhèanamh air mean-fhàs còmhdach deigh Alpach thairis air na 120,000 bliadhna a dh’ fhalbh le mionaideachd nach fhacas a-riamh, a rèir sgrùdadh a rinn eòlaichean bho Oilthighean Lausanne, Bern, agus Zürich. Tha am modail a’ toirt seachad eòlas lèirsinneach tarraingeach agus tha e na adhartas mòr ann an raon eigh-eòlas agus gnàth-shìde.

Chleachd an luchd-rannsachaidh sanasan geo-moirfeòlais san raon, leithid moraines agus ulpagan erratic, gus an atharrais a dhearbhadh. Bha iom-fhillteachd a 'phròiseis mhodail ri fhaicinn, oir thug e sia bliadhna airson na modalan gnàth-shìde agus eigh-eòlais a stèidheachadh gu ceart gus a bhith a rèir na tha air fhaicinn ann an da-rìribh.

Ach, tha dearbhadh a’ mhodail nas fhaide na 24,000 bliadhna na dhùbhlan leis gu bheil an ìre eigh-shruthach as àirde san ùine sin a’ cur às don h-uile fianais a bh’ ann roimhe. Ged a tha an cuingealachadh seo ann, tha am modail coimpiutair fhathast na inneal cumhachdach airson ar tuigse mu bhlàthachadh na cruinne a dhealbhadh.

Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar an àm a dh’ fhalbh agus an-diugh, tha am modail a’ nochdadh eadar-dhealachadh mòr. O chionn timcheall air 24,000 bliadhna, bha bailtean-mòra leithid Lausanne còmhdaichte le còrr air aon chilemeatair de deigh, a’ cur cuideam air a’ bhuaidh chudromach a tha aig atharrachadh gnàth-shìde an-dràsta.

Tha na h-Alps Eòrpach, a tha air an comharrachadh mar raon bheanntan follaiseach a 'sìneadh air feadh Meadhan na Roinn Eòrpa, a' còmhdach mu 200,000 cilemeatair ceàrnagach. Tha na beanntan mòra sin air buaidh a thoirt air cultaran, eaconamaidhean agus àrainneachdan nan dùthchannan a tha iad a’ cuairteachadh, a’ toirt a-steach an Ostair, an Fhraing, a’ Ghearmailt, an Eadailt, Liechtenstein, Monaco, Sloibhinia, agus an Eilbheis. Chaidh na h-Alps a chruthachadh o chionn milleanan de bhliadhnaichean tro thubaist lannan teactonaig, a’ ciallachadh gu robh na cruthan-tìre iongantach agus na binneanan àrda a chì sinn an-diugh.

Bidh an roinn Alpach a’ faighinn eòlas air sìde eadar-mheasgte, a’ toirt taic do raon farsaing de ghnèithean planntrais is bheathaichean endemic. A bharrachd air an sin, tha prìomh àite aig na h-Alps ann an eaconamaidh na h-Eòrpa mar àite turasachd a tha a’ còrdadh ri mòran agus gnìomhachas mèinnearachd a tha cudromach gu h-eachdraidheil.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs còmhdach deighe Alpach agus àite nan Alps Eòrpach ann a bhith a’ cumadh an dà chuid cruth-tìre nàdarra agus cultaran daonna.

stòran:

- Journal of Glaciology