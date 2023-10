Tha an Linn Fànais a' fàgail a comharra air Stratosphere na Talmhainn

Tha an stratosphere, aon de na pàirtean as iomallaiche den phlanaid, fo bhuaidh gnìomhachd daonna san fhànais. Tha luchd-rannsachaidh air mòran mheatailtean a lorg ann an aerosolas san àile, is dòcha mar thoradh air an àireamh de bhàtaichean-fànais agus saidealan a tha a’ sìor fhàs gan cur air bhog agus a’ tilleadh chun Talamh. Tha na meatailtean sin ag atharrachadh ceimigeachd àile, a dh’ fhaodadh buaidh a bhith aca air gnàth-shìde, an ìre ozone, agus comas-còmhnaidh na planaid.

Rinn an sgioba de luchd-saidheans, a 'gabhail a-steach Dan Cziczo agus Dan Murphy, rannsachadh a' cleachdadh innealan sònraichte ceangailte ri plèanaichean rannsachaidh. Lorg iad còrr air 20 eileamaid, a’ toirt a-steach lithium, alùmanum, copar, agus luaidhe, ann an sampallan aerosol a bha a rèir nan co-mheasan a chaidh a chleachdadh ann an aloidhean bàta-fànais. Bha meud nam meatailtean sin bho ath-inntrigeadh bàta-fànais nas àirde na an ìre a chaidh a lorg ann an duslach cosmach nàdarrach. A bharrachd air an sin, bha alùmanum agus meatailtean bàta-fànais eile ann an faisg air 10% de ghràinean mòra searbhag sulfarach, a chuidicheas le bhith a’ dìon an còmhdach ozone.

Thathas a' meas gum faodadh suas ri 50,000 saideal eile orbit a ruighinn ro 2030. Tha seo a' ciallachadh gum faodadh suas ri leth de ghràineanan searbhag sulfarach stratospheric meatailtean a bhith ann bho ath-inntrigeadh anns na deicheadan ri teachd. Chan eilear fhathast a’ tuigsinn a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air àile na Talmhainn, an ìre ozone, agus a’ bheatha fhèin.

Tha e dùbhlanach a bhith a’ sgrùdadh an stratosphere leis gur e sgìre sheasmhach is sheasmhach den àile a th’ ann, is ann ainneamh a bhios daoine a’ faighinn thuige no eadhon tursan-adhair àrd. Ach, tro Phrògram Saidheans Adhair NASA, bha e comasach do luchd-rannsachaidh sampallan adhair a chruinneachadh bho àirde 11.8 mìle (19 km) os cionn na talmhainn ann an Alasga. Chaidh ionnstramaidean a chleachdadh gus dèanamh cinnteach gum biodh na sampallan èadhair as ùire agus gun dragh air an cruinneachadh.

Tha pàirt deatamach aig an stratosphere ann a bhith a’ dìon a’ phlanaid agus a h-uile beatha air tron ​​t-sreath ozone. Tha an còmhdach seo ag obair mar sgiath chruinneil an aghaidh rèididheachd ultraviolet cronail. Anns na deicheadan mu dheireadh tha oidhirpean air fhaicinn gus an còmhdach ozone a chàradh agus ath-lìonadh às deidh dha a bhith ann an cunnart le clorofluorocarbons. Ach, dh’ fhaodadh àrdachadh ann an làthaireachd mheatailtean bho chuir air bhog agus tilleadh bhàtaichean-fànais dùbhlain ùra a chruthachadh.

Bidh na rocaidean a chleachdar airson saidealan agus soithichean-fànais a chuir gu orbit a’ fàgail lorg mheatailtean, coltach ris a’ chuisle a dh’ fhàgas soithichean sa chuan. Bidh na meatailtean sin a’ cur ri cruthachadh mìrean aerosol anns an stratosphere. Fhad ‘s a tha meteorites air a bhith a’ tuiteam tron ​​àile airson aoisean, tha an tomad de mheatailtean bho rocaidean a’ farpais ri meteorites. Tha a’ bhuaidh a th’ aig obair dhaonna agus itealaich fànais air àile na Talmhainn na adhbhar dragh mòr a dh’ fheumas tuilleadh sgrùdaidh.

Tha tuigse air na h-atharrachaidhean a tha a’ tachairt anns an stratosphere deatamach airson a’ phlanaid a dhìon agus dèanamh cinnteach gum bi i a’ fuireach ann. Tha an rannsachadh a rinn Cziczo, Murphy, agus na sgiobaidhean aca a’ tilgeil solas air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig gnìomhachd daonna san fhànais air àile na Talmhainn agus cothromachadh fìnealta an t-sreath ozone.

