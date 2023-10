Bidh speuradairean a’ nochdadh Atlas ùr-nodha Siena Galaxy airson Sealladh Poblach

Tha speuradairean air clach-mhìle chudromach a choileanadh le bhith a’ foillseachadh an Siena Galaxy Atlas (SGA), catalog farsaing anns a bheil faisg air 400,000 galaxies agus am fiosrachadh mionaideach aca. Eu-coltach ri cruinneachaidhean roimhe, tha an SGA a’ tabhann dàta àrd-inbhe agus ceart, ga fhàgail na ghoireas luachmhor dha luchd-rannsachaidh agus don mhòr-shluagh. Le bhith ag amas air galaxies soilleir agus mòr, bidh an SGA a’ toirt seachad fiosrachadh mun àite agus ìomhaighean iomraidh, a’ comasachadh sgrùdaidhean speurail san àm ri teachd.

Chan e a-mhàin gu bheil an Siena Galaxy Atlas a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air structar mòr na cruinne, ach tha e cuideachd a’ cuideachadh le bhith a’ sgrùdadh nithean riatanach leithid cuairteachadh stuth dorcha agus cruthachadh agus co-chruinneachadh galaxies mòra. Bidh an atlas a’ cothlamadh dàta bho thrì sgrùdaidhean a chaidh a dhèanamh eadar 2014 agus 2017, ris an canar còmhla Sgrùdaidhean Dìleab DESI. Bheir na sgrùdaidhean sin seallaidhean luachmhor don Ionnsramaid Spectroscopic Energy Dark (DESI), a tha ag amas air buaidh lùth dorcha air leudachadh na cruinne a thuigsinn. Tha am pròiseact DESI an dùil mapa farsaing a chruthachadh den chosmos thairis air 11 billean bliadhna solais iongantach.

A 'còmhdach ceuman ceàrnagach 20,000 iongantach, co-ionann ri timcheall air leth de speur na h-oidhche, is e Atlas Siena Galaxy aon de na sgrùdaidhean galaxy as motha gu ruige seo. Thathas an dùil gun àrdaich an raon farsaing aige tuigse speuradairean air diofar iongantasan, a’ toirt a-steach na diofar phàtranan de chruthachadh rionnagan am measg galaxies agus na pròiseasan fiosaigeach a tha an urra ris na cumaidhean eadar-dhealaichte a chithear. A bharrachd air an sin, bidh an SGA a’ tilgeil solas air a’ cho-cheangal eadar cuairteachadh galaxies agus sgaoileadh stuth dorcha air feadh na cruinne. A bharrachd air an sin, nuair a lorgar tonnan grabhataidh, cuidichidh an atlas seo le bhith a’ comharrachadh na stòran aca gu ceart.

FAQ:

C: Cia mheud galaxies a bhios an Siena Galaxy Atlas a’ catalogadh?

Tha faisg air 400,000 galaxies ann an Atlas Siena Galaxy.

C: Dè a tha eadar-dhealaichte bho Atlas Siena Galaxy bho oidhirpean roimhe?

Tha an SGA a’ seasamh a-mach air sgàth an dàta àrd-inbhe aige, a’ dèanamh cinnteach à suidheachadh ceart, meudan agus cumaidhean galaxies. Bidh e cuideachd a’ toirt seachad na tomhasan soilleireachd as fheàrr airson galaxies, eu-coltach ri cruinneachaidhean roimhe.

