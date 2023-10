A’ tuigsinn na sgaoilidhean rèidio bho Epsilon Eridani

Tha aon de na reultan as fhaisge a tha coltach ris a’ ghrian, epsilon Eridani (eps Eri), air a bhith na mheadhan air dian amharc air sgàth cho faisg ‘s a tha e, gnìomhachd, agus coltach ris a’ Ghrian againn. Tha sgrùdaidhean roimhe a’ cleachdadh diofar phàirtean den speactram electromagnetic air grunn uinneanan a nochdadh co-cheangailte ri eps Eri, leithid cearcallan magnetach, diosc sprùilleach, lasraichean, agus raon làidir magnetach. Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, chleachd luchd-rannsachaidh beachdan rèidio gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an rionnag.

Chleachd ùghdaran an sgrùdaidh an Karl Jansky Very Large Array (VLA), cruinneachadh de shoithichean rèidio le rùn farsaingeachd àrd, gus eps Eri a choimhead aig triceadan 10 GHz agus 33 GHz. Lorg iad sgaoilidhean bursty anns na tonnan rèidio, a’ comharrachadh caochlaidheachd ann an gnìomhachd an rionnag. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh eps Eri a’ nochdadh àrdachadh ann an dùmhlachd flux rè spreadhadh fada 20-mionaid.

Gus faighinn a-mach dè an uidheamachd sgaoilidhean a tha an urra ris a’ chomharra, bheachdaich na h-ùghdaran air nithean leithid polarachadh, teòthachd soilleireachd, agus clàr-amais speactra. Fhuair iad a-mach nach robh an sgaoileadh a’ nochdadh polarachadh cudromach, a’ moladh sgaoilidhean neo-chinnteach. Bha an teòthachd soilleireachd àireamhaichte gu math àrd, a’ comharrachadh sgaoilidhean neo-theirmeach. Gu mì-fhortanach, cha b 'urrainnear an clàr-amais spectral a dhearbhadh air sgàth a' chomharra lag.

Stèidhichte air na co-dhùnaidhean sin, lughdaich an luchd-rannsachaidh na dòighean sgaoilidh a dh’ fhaodadh a bhith ann gu rèididheachd gyrosynchrotron no synchrotron bho eleactronan luathaichte le raon magnetach. Mhol iad gum faodadh clisgeadh ann an gaoth làidir eps Eri, coltach ris an fheadhainn a tha air an stiùireadh le lasraichean air a’ Ghrian, a bhith an urra ris an sgaoileadh. Leasaich na h-ùghdaran modail a bha gu soirbheachail a’ maidseadh lùb solais an spreadhaidh a chaidh fhaicinn, a’ toirt taic don bheachd-bharail mu sgaoilidhean neo-theirmeach bho chrathadh.

Ged nach b’ urrainnear an dearbh uidheamachd sgaoilidhean a dhearbhadh, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e cumail sùil air eps Eri agus rionnagan coltach ris. Bheir adhartasan san àm ri teachd ann an teileasgopan, leithid an ath ghinealach VLA, caractar nas fheàrr air na sgaoilidhean bho na rionnagan sin. Le bhith a’ tuigsinn cho iom-fhillte ‘s a tha sgaoilidhean rèidio eps cuiridh Eri ri ar n-eòlas air na diofar iongantasan a tha a’ nochdadh ann an rionnagan coltach ris a’ ghrian.

