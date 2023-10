Seann DNA daonna a chaidh a lorg ann an Neanderthals a 'dol air ais còrr is 250,000 bliadhna

Tha sgrùdadh ùr-nodha air nochdadh gun do thachair eadar-ghintinn daonna-Neanderthal fada nas tràithe na bha dùil roimhe. B’ e am prìomh bheachd gun do thòisich eadar-ghintinn eadar sinnsearan Homo sapiens agus Neanderthals às deidh ar-a-mach mòr à Afraga o chionn timcheall air 75,000 bliadhna. Ach, tha rannsachadh ùr a rinn luchd-ginteachd aig Sgoil Leigheas Perelman aig Oilthigh Pennsylvania a’ moladh gun do shruth DNA daonna tràth a-steach do Neanderthals timcheall air 250,000 bliadhna air ais, fada ro na h-imrichean ris an robh dùil.

Lorg an sgrùdadh gu robh Neanderthals mu thràth a’ giùlan earrannan de DNA daonna anns na genomes aca mus do rinn daoine imrich gu Eurasia à Afraga. Tha e coltach gun do thachair na tachartasan sin eadar Neanderthals agus daoine tràth o chionn còrr air 250,000 bliadhna, leis nach eil cunntas sam bith ann gun robh Neanderthals a-riamh air a bhith a’ fuireach ann an Afraga fo-Sahara. Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Current Biology, a 'toirt seachad fianais air eadar-ghintinn eadar seann dhaoine an latha an-diugh agus Neanderthals.

Ron sgrùdadh seo, bhathas a’ gabhail ris gun robh DNA Neanderthal fhathast gun suathadh gus an deach an imrich daonna as ùire gu Eurasia. Ach, nochd an rannsachadh gun deach timcheall air sia sa cheud de DNA Neanderthal a shealbhachadh bho dhaoine tràth san latha an-diugh timcheall air 250,000 bliadhna air ais. Thàinig an stuth ginteil seo bho dhaoine a dh'fhàg Afraga eadar 250,000 agus 270,000 bliadhna air ais.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gun robh buidheann de dhaoine tràth, a bha càirdeach gu ginteil ris a h-uile duine a tha beò san latha an-diugh, eadar-fhighte le Neanderthals. Ged nach eil e soilleir cia mheud de na daoine sin a rinn imrich gu Eurasia, dh’ fhàg iad comharra ginteil soilleir air an co-oghaichean Neanderthal. A dh'aindeoin an eadar-ghintinn, cha do mhair na sinnsearan daonna tràth sin, oir cha deach fuigheall daonna sam bith a lorg o chionn cairteal millean bliadhna san Roinn Eòrpa no ann an Àisia.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air genomes làn sreath de dhaoine dùthchasach an latha an-diugh a tha a’ fuireach ann an Afraga fo-Sahara. Tha e a’ togail air rannsachadh a rinneadh roimhe fo Phròiseact 1,000 Genomes, a bha ag amas air iomadachd ginteil a chlàradh air feadh na cruinne. Chruinnich an sgioba rannsachaidh dàta bho 180 neach ann an 12 diofar àireamhan Afraganach fon Sahara gus sgrùdadh a dhèanamh air tricead DNA coltach ri Neanderthal san roinn.

Bheachdaich an luchd-rannsachaidh air diofar shuidheachaidhean gus làthaireachd DNA coltach ri Neanderthal ann an Afraganaich fon Sahara a mhìneachadh. Aig a 'cheann thall, lorg iad fianais a' toirt taic don bharail gun tàinig an stuth ginteil seo bho dhaoine tràth san latha an-diugh agus gun deach a chuir air adhart gu Neanderthals. Nochd mion-sgrùdadh air sampall Neanderthal a bha beò o chionn 120,000 bliadhna a’ maidseadh stuthan ginteil ri lorg ann an Afraganaich fo-Sahara. Thàinig an stuth seo bho earrannan den genoma ris an canar Homo sapiens mar dhìleab agus sheall e gun deach DNA daonna a ghluasad gu Neanderthals fada ro na h-imrichean ris an robh dùil.

Tha an sgrùdadh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith a’ toirt a-steach àireamhan eadar-dhealaichte ann an rannsachadh ginteil agus genomic. Bidh e a’ tilgeil solas air ar n-eachdraidh iom-fhillte de eadar-ghintinn le Neanderthals agus a’ soilleireachadh an fheum air tuilleadh sgrùdaidh air ar seann sinnsearan.

stòran:

- Sgoil Leigheas Perelman aig Oilthigh Pennsylvania

- Iris Bith-eòlas gnàthach