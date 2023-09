Bidh gluasadan ann am plèanaichean teactonaig a’ toirt buaidh air bith-iomadachd air an Talamh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air ceangal a lorg eadar gluasadan lannan teactonaig na Talmhainn agus iomadachd gnèithean mara. Tha an rannsachadh a’ sealltainn gu bheil pròiseasan a tha ag atharrachadh an lithosphere, a tha a’ toirt a-steach gluasadan pleit teactonaig, a’ toirt buaidh air ìrean a’ chuain, agus mar sin a’ toirt buaidh air na tha ri fhaighinn de àrainneachdan mara eu-domhainn far am bi beatha a’ soirbheachadh.

Is e truinnsearan teactonaig earrannan mòra de fhallaing agus rùsg àrd na Talmhainn a tha a’ còmhdach na cruinne air fad. Tha iad ann an gluasad cunbhalach, ag adhbhrachadh bholcànachas na Talmhainn, cruthachadh bheanntan, agus cruthachadh claisean cuantan. Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh leis an eòlaiche-eòlaiche Slah Boulila bho Oilthigh Sorbonne, a’ sgrùdadh na ceist carson a tha cearcallan ann an iomadachd agus bith-iomadachd.

Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air seataichean dàta geòlais agus mara, a bharrachd air dàta bith-iomadachd mara, gus sgrùdadh a dhèanamh air co-thaobhadh chuairtean ann am bith-iomadachd mara le pròiseasan plàta teactonaig. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar còrr air 18,000 sampall de chreagan mara agus faisg air 32,000 ginealaichean bhon Stòr-dàta Paleobiology, lorg iad cearcallan 36-millean bliadhna ann am bith-iomadachd mara a bha co-cheangailte ri atharrachaidhean ann an cinneasachadh agus toirt air falbh grunnd na mara.

Nuair a ghluaiseas lannan teactonaig bho chèile, bidh rùsg tana chuain a’ cruthachadh, agus nuair a thèid aon phlàta a phutadh fo phlàta eile ann am pròiseas ris an canar subduction, bidh ìrean na mara a’ dol sìos. Bidh caochlaidhean ann an ìre na mara ag atharrachadh na h-àrainn a tha ri fhaotainn airson gnèithean mara, a' leantainn gu atharrachaidhean ann am bith-iomadachd. Mar thoradh air ìrean mara àrda bidh uisgeachadh ann an talamh tioram agus doimhneachadh raointean mara eu-domhainn, ag adhartachadh iomadachadh fàs-bheairtean mara. Air an làimh eile, tha ìrean mara ìosal a’ lùghdachadh na tha ri fhaighinn airson beatha na mara.

Ged nach eil am beachd air ceangal eadar gluasadan truinnsear teactonaig agus bith-iomadachd ùr, tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad tuilleadh dearbhaidh le bhith a’ cleachdadh stòr-dàta nas motha. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt taic don bharail gu bheil atharrachaidhean san àrainneachd ceangailte ri tachartasan mean-fhàs agus a’ dol à bith. Ach, chan eil an sgrùdadh a’ freagairt gu deimhinnte carson a tha na cuairtean sin a’ tachairt, a’ fàgail sin mar cheist gun fhreagairt.

A bharrachd air an sin, tha deasbad ann fhathast am measg luchd-rannsachaidh a thaobh nàdar cearcallach tectonics truinnsear, le cuid ag argamaid gu bheil e neo-riaghailteach seach bho àm gu àm. Ach a dh’ aindeoin sin, tha an sgrùdadh seo a’ cur ris a’ bhuidheann fianais a tha a’ sìor fhàs a tha a’ soilleireachadh an eadar-chluiche eadar atharrachaidhean san àrainneachd, mean-fhàs, agus dol à bith.

Ann an geàrr-chunntas, tha an rannsachadh a’ sealltainn mar a tha gluasadan ann am pleitean teactonaig a’ toirt buaidh air bith-iomadachd le bhith a’ toirt buaidh air ìrean cuantan agus na tha ri fhaighinn de dh’àrainnean airson gnèithean mara. Tha tuigse air na ceanglaichean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh na Talmhainn mu iomadachadh ghnèithean agus tachartasan à bith.

