An Shell Galaxy NGC 3923: Oinniún Galactic air fhoillseachadh

Tha Camara Cumhachd Dorcha Amharclann Eadar-Ameireaganach Cerro Tololo (DECam) air ìomhaigh iongantach a ghlacadh den galaxy shligean NGC 3923. Suidhichte mu 70 millean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, tha NGC 3923 air a dhèanamh suas de fhàinneachan le sreathan taobh a-staigh a haloes galactic, ga chosnadh seòrsachadh galaxy shligean. Tha galaxies slige a’ dèanamh suas mu 10% de na galaxan elliptical air fad, leis an dà phrìomh sheòrsa eile mar galaxan snìomhach agus neo-riaghailteach.

Thathas a’ creidsinn gun deach structar NGC 3923 a chruthachadh tro aonadh galactic, anns an do ghabh an galaxy as motha a-steach agus a rùisg na reultan air falbh bho reultan nas lugha. Chaidh na reultan sin an uair sin còmhla ri halo galaxy na bu mhotha, agus mar thoradh air an sin chaidh na sligean cuimseach a chruthachadh. Ged nach eil an ìomhaigh DECam a’ sealltainn ach beagan shligean, thathas a’ meas gum faodadh còrr air fichead slige a bhith aig NGC 3923, agus is dòcha eadhon suas ri 42, a rèir rannsachadh roimhe.

Thathas a’ faighinn a-mach gu bheil NGC 3923 timcheall air 50% nas motha na an galaxy Slighe Bainne againn, leis na sligean aige mar an fheadhainn as motha am measg galaxies shligean aithnichte. A bharrachd air na sligean, tha an ìomhaigh cuideachd a’ nochdadh lionsa mòr grabhataidh timcheall air a’ bhuidheann galaxy PLCK G287.0+32.9. Is e lionsan grabhataidh nithean san fhànais le raointean trom-tharraing làidir a bhios a’ lùbadh solas a’ dol troimhe, a’ leigeil le speuradairean nithean fad às àrdachadh agus a sgrùdadh.

Tha àite deatamach aig lionsan grabhataidh ann a bhith a’ sgrùdadh seann sholas anns a’ chruinne-cè. Le bhith a’ lùbadh solas ann an stuaghan no eadhon a’ cruthachadh Einstein Rings, bidh lionsan grabhataidh a’ toirt sealladh luachmhor dha speuradairean air ìrean tràtha a’ chosmos. Gu dearbh, chaidh lorg an rionnag as sine, a thathar a 'meas a tha timcheall air 12.9 billean bliadhna a dh'aois, air a dhèanamh comasach tro bhith a' coimhead air lionsa iom-tharraing.

Tha an ìomhaigh làn-mheud de NGC 3923 a’ nochdadh cho farsaing agus cho iom-fhillte sa tha ar cruinne-cè, le prìneachan gun àireamh de sholas a’ soilleireachadh an t-seallaidh. Tha e na chuimhneachan air meud mòr agus bòidhchead a’ chosmos, agus aig an aon àm a’ toirt seachad dàta luachmhor do luchd-saidheans gus tuilleadh tuigse fhaighinn air dìomhaireachdan na cruinne-cè.

stòran:

- Reul-eòlas & Astrophysics

– NOIRLab