Ag ath-nuadhachadh aodach-aodaich: Bidh snàithleach prògramaichte a’ tabhann gluasad cruth fiùghantach

Smaoinich air seacaid a bhios ag atharrachadh a rèir na h-aimsir a tha ag atharrachadh, ag atharrachadh a cumadh gu fiùghantach gus an insulation as fheàrr a thoirt seachad mar a bhios an teòthachd a’ tuiteam. Is dòcha gun tig am bun-bheachd teachdail seo gu buil a dh’ aithghearr, le taing do leasachadh adhartach le luchd-rannsachaidh aig MIT. Tha comas aig FibeRobo, snàithleach prògramaichte, gnìomhach, gnìomhachas aodach ath-nuadhachadh le bhith a’ leigeil le aodach cruth atharrachadh mar fhreagairt air caochlaidhean teodhachd.

Eu-coltach ri snàithleach a tha ag atharrachadh cumadh a th ’ann aig a bheil comas-gnìomh cuibhrichte agus a tha duilich an toirt a-steach do aodach, tha FibeRobo a’ tabhann fuasgladh ioma-ghnìomhach agus cosg-èifeachdach. Bidh an snàithleach a ’dèanamh cùmhnant nuair a bhios an teòthachd ag àrdachadh agus a’ tionndadh air ais nuair a thig an teòthachd sìos, gun fheum air mothachairean freumhaichte no bathar-cruaidh. Faodar an stuth ùr-ghnàthach seo a thoirt a-steach gu sgiobalta ann am pròiseasan saothrachadh aodach, leithid fighe, fighe, agus obair-ghrèis, ga dhèanamh freagarrach airson raon farsaing de thagraidhean.

Is e aon de na cothroman as inntinniche a bhith a’ cruthachadh aodach teannachaidh prògramaichte a chuidicheas ann an ath-bheothachadh às deidh obair-lannsa. Le bhith a’ cothlamadh FibeRobo le snàithlean giùlain, a bhios mar eileamaid teasachaidh nuair a bhios sruth dealain a’ dol troimhe, faodaidh na h-aodach sin chan e a-mhàin teannachadh a thoirt seachad ach cuideachd an cumadh atharrachadh stèidhichte air fiosrachadh didseatach, leithid dàta bho sensor ìre cridhe.

“Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chrìochan ùra ann an gnìomhachas aodach. Tha aodach air a bhith na phàirt deatamach de ar beatha a-riamh, ach tha iad air a bhith fulangach agus neo-fhreagairt. Tha FibeRobo a’ toirt sùbailteachd agus freagairteachd air a bheil feum mòr do aodach,” thuirt am prìomh ùghdar Jack Forman.

Chaidh leasachadh FibeRobo a dhèanamh comasach tro bhith a’ cleachdadh elastomers criostal liùlach (LCE), stuth a tha a’ nochdadh feartan sònraichte nuair a thèid a theasachadh. Rinn an luchd-rannsachaidh co-chur snàithleach LCE a bhios ag atharrachadh gu sàmhach agus gu mòr ag atharrachadh cumadh mar fhreagairt air atharrachaidhean teothachd. Le bhith a’ cumail smachd faiceallach air co-dhèanamh an stuth LCE, bha e comasach dhaibh snàithleach a chruthachadh a bhios ag obair aig teòthachd sàbhailte airson a’ chraiceann, gan dèanamh freagarrach airson aodach so-ruigsinneach.

Ged a dh’ fhaodadh am pròiseas saothrachaidh airson snàithleach LCE a bhith dùbhlanach, tha luchd-rannsachaidh MIT air inneal a leasachadh a gheibh thairis air na cnapan-starra sin. Tha an inneal seo, a chaidh a thogail le bhith a’ cleachdadh phàirtean clò-bhuailte 3D agus gearradh laser, a’ ceadachadh saothrachadh èifeachdach agus mionaideach de snàithleach FibeRobo.

Gu h-iomlan, tha comas mòr aig an rannsachadh ùr-nodha seo gnìomhachas aodach atharrachadh le bhith a’ comasachadh aodach a ghabhas atharrachadh agus freagairteach a chruthachadh. Bho aodach snasail gu aodach meidigeach adhartach, dh’ fhaodadh FibeRobo cruth-atharrachadh a dhèanamh air mar a bhios sinn ag eadar-obrachadh le agus a’ faighinn buannachd bho aodach.

CÀBHA

Q: Dè a th 'ann am FibeRobo?

A: 'S e snàithleach prògramaichte, gnìomhach a th' ann am FibeRobo a chaidh a leasachadh le luchd-rannsachaidh MIT a dh'fhaodas cumadh atharrachadh mar fhreagairt air atharrachaidhean teothachd.

C: Ciamar a tha FibeRobo eadar-dhealaichte bho snàithleanan eile a tha ag atharrachadh cumadh?

A: Tha FibeRobo a’ tabhann barrachd comas-gnìomh, faodar a fhilleadh a-steach gu sgiobalta ann an aodach, agus chan eil feum air mothachairean freumhaichte no bathar-cruaidh.

C: Dè na h-iarrtasan a dh'fhaodadh a bhith aig FibeRobo?

A: Faodar FibeRobo a chleachdadh gus aodach teannachaidh prògramaichte, aodach snasail, agus aodach eile a chruthachadh a dh’ atharraicheas a rèir diofar fheumalachdan is chumhachan.

C: Ciamar a tha FibeRobo air a dhèanamh?

A: Tha am pròiseas saothrachaidh a’ toirt a-steach synthesis de shnàithleach elastomer criostal liùlach (LCE), a tha an uairsin air an toirt a-steach do aodach a ’cleachdadh dòighean saothrachaidh àbhaisteach.

C: A bheil FibeRobo freagarrach airson aodach a ghabhas caitheamh?

A: Tha, tha FibeRobo air a dhealbhadh gus a bhith ag obair aig teòthachd sàbhailte craiceann, ga dhèanamh freagarrach airson amalachadh a-steach do aodach caitheamh.