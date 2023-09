A’ dubhar na sgeir-chnap-starra mòr gus dìon an aghaidh sèididh corail

Mar a bhios sgeirean corail a 'sìor dhol sìos aig ìrean nach fhacas a-riamh, tha luchd-rannsachaidh a' sgrùdadh ro-innleachdan ùr-ghnàthach gus an dìon bho bhuaidhean droch shìde, a 'gabhail a-steach sèididh corail. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh ann an Astràilia air faighinn a-mach gum faod sgàileadh cuideachadh le bhith a’ slaodadh sìos a’ phròiseas sèididh ann an gnèithean corail.

Bidh corailean a’ faighinn sèididh nuair a bhios iad fosgailte do luchd-cuideam leithid atharrachaidhean ann an teòthachd uisge, solas, no beathachadh ri fhaighinn. Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air dà ghnè corail, Turbinaria reniformis agus Duncanopsammia axifuga, agus rinn iad sgrùdadh air èifeachdas sgàileadh ann a bhith a’ lughdachadh am freagairt bleaching.

Lorg an sgrùdadh gun do chuir a bhith a’ toirt seachad dìreach ceithir uairean de dhubh anns na h-uairean as àirde de sholas na grèine gu mòr maill air a’ phròiseas sèididh anns na corailean. Chuir sgàileadh dàil air freagairt sèididh nan corailean suas ri trì seachdainean teasachaidh (DHW), a tha na thomhas air an cuideam teirmeach a tha corailean a’ faighinn.

Ach, nochd an sgrùdadh cuideachd gu bheil diofar ghnèithean corail a 'freagairt gu eadar-dhealaichte ri sgàileadh. Ged a sheall T. reniformis deagh fhreagairt do cheithir uairean de sgàileadh, fhreagair D. axifuga na b’ fheàrr ri 24 uair de sgàileadh gu ìre shònraichte. Dhaingnich an luchd-rannsachaidh gur dòcha nach bi sgàileadh leis fhèin gu leòr gus corailean a dhìon aig tonnan teas mara dian is fada.

Tha an sgrùdadh a’ toirt fiosrachadh do leasachadh eadar-theachdan fuarachaidh is dubhar gus an Great Barrier Reef a dhìon aig tachartasan sèididh san àm ri teachd. Tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh diofar dhòighean air sgeirean a chumadh, a’ gabhail a-steach cleachdadh còmhdach fuadain agus siostaman ceò uisge-mara. Tha leasachadh theicneòlasan ceò an-dràsta ag amas air fuarachadh ionadail agus sgàileadh àrainneachdan beaga sgeirean.

Fhad ‘s a tha dubhadh a’ nochdadh gealladh ann a bhith a ’lasachadh sèididh corail, tha feum air tuilleadh rannsachaidh agus leasachaidh mus gabh na teicneòlasan sin a mheudachadh agus an cleachdadh san raon.

