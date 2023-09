Bidh sgrùdadh ùr a’ lorg gun cuidich dubhar gus casg a chuir air sèididh corail

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Oilthigh Southern Cross ann an Astràilia air fuasgladh a lorg airson casg a chuir air sèididh corail: dubhar. Tha sèididh corail, a thàinig gu bhith na ghalar sgaoilte air feadh an t-saoghail mar thoradh air àrdachadh ann an teòthachd an uisge, air milleadh mòr a dhèanamh air sgeirean, a’ toirt a-steach an Great Barrier Reef ainmeil.

A rèir Peter Butcherine, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, tha an Great Barrier Reef ann an cunnart bho atharrachadh clìomaid agus tha e air ceithir tachartasan mòra sèididh fhaicinn bho 2016. Tha an samhradh 2023-24 a tha ri thighinn na chunnart àrd mar thoradh air suidheachadh El Niño agus nas àirde teòthachd uisge. Tha seo, còmhla ri buaidh atharrachadh gnàth-shìde san àm ri teachd, leithid tonnan teas mara nas trice agus stoirmean, na chunnart mòr don sgeir.

Ged a tha oidhirpean gus atharrachadh gnàth-shìde a lùghdachadh deatamach, chan eil iad tuilleadh gu leòr airson an Great Barrier Reef a dhìon. Mar sin, chuir luchd-rannsachaidh aig fo-phrògram fuarachadh is sgàileadh den Phrògram Ath-nuadhachaidh agus Atharrachadh Sgeir (RRAP) fòcas air na h-oidhirpean aca air sgrùdadh a dhèanamh air èifeachdas sgàileadh sgeirean corail gus cuir an-aghaidh sèididh.

Thug an sgrùdadh toraidhean adhartach, a’ sealltainn gum faod eadhon pàirt dheth airson pàirt den latha sèididh a lasachadh gu h-èifeachdach. Chaidh a lorg gu robh solas na grèine air a lughdachadh le 30% timcheall air meadhan-latha grèine airson ceithir uairean a thìde a’ slaodadh tòiseachadh sèididh ann an corailean eu-domhainn le cuideam teirmeach.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ fosgladh a’ chothruim airson diofar eadar-theachdan daonna gus taic a thoirt do eag-shiostaman corail. Tha còmhdach fuadain, leithid aodach dubhar, mar aon fhuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann, ach tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na buaidhean neo-dhìreach aca a thuigsinn. Is e roghainn gealltanach eile a bhith a’ cleachdadh siostaman ceò fuadain, a bheir sgàile gun a bhith a’ toirt buaidh air eag-shiostam corail. Ach, tha feum air rannsachadh agus leasachadh a bharrachd mus tèid an cleachdadh nas motha san raon.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha dòighean-obrach ùr-ghnàthach gus sgeirean corail a dhìon agus an fhìor fheum air gnìomh gus na h-eag-shiostaman deatamach sin a ghlèidheadh.

Mìneachaidhean:

- Sèididh corail: Am pròiseas anns am bi corailean a’ cuir a-mach na lìonanaich symbiotic a tha a’ fuireach anns na stuthan aca, air adhbhrachadh le cuideaman àrainneachd leithid teòthachd àrd uisge.

- Great Barrier Reef: An siostam sgeirean corail as motha san t-saoghal suidhichte far oirthir Queensland, Astràilia.

- Sgàil: A’ lughdachadh na tha de sholas na grèine a’ ruighinn corailean le bhith a’ toirt seachad còmhdach no a’ cleachdadh dhòighean fuadain.

- El Niño: Pàtran gnàth-shìde air a chomharrachadh le blàthachadh a’ Chuain Shèimh, a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air pàtrain sìde air feadh an t-saoghail.

- Teas mara: amannan de theodhachd uisge annasach blàth sa chuan.

- Atharrachadh clìomaid: Atharrachaidhean fad-ùine ann an teòthachd agus pàtrain sìde air adhbhrachadh le gnìomhachd daonna, gu sònraichte sgaoileadh ghasaichean taigh-glainne.

stòran:

- Sgrùdadh air fhoillseachadh ann an Frontiers in Marine Science, air a stiùireadh le Oilthigh Southern Cross ann an Astràilia

- Aithris bho Peter Butcherine, neach-rannsachaidh aig Oilthigh Southern Cross ann an Astràilia, air fhoillseachadh ann an agallamh le Newsweek