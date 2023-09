Bidh breac-dhualadh ùr de shackleton Crater a’ nochdadh mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh mun Phòla a Deas Lunar

Chaidh breac-dhualadh ùr de Shackleton Crater a chruthachadh leis a’ cho-obrachadh eadar sgiobaidhean Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) agus ShadowCam, a’ toirt seachad seallaidhean gun samhail air a’ Phòla a Deas gealaich agus na tasgaidhean deighe a dh’fhaodadh a bhith ann.

Chaidh am breac-dhualadh seo a dhèanamh comasach le bhith a’ cothlamadh ìomhaighean a fhuair LROC, a tha air a bhith ag obair bho 2009, agus ShadowCam, inneal NASA air bòrd bàta-fànais KARI ris an canar Danuri. Tha e comasach dha ShadowCam ìomhaighean a ghlacadh ann an suidheachaidhean aotrom ìosal, gu sònraichte ann an roinnean a tha fo sgàil maireannach na gealaich, fhad ‘s a tha LROC air leth math air ìomhaighean mionaideach de uachdar na gealaich.

Tha co-aonadh ìomhaighean bhon dà chamara seo air leigeil le luchd-anailis mapa lèirsinneach coileanta a chruthachadh de na pàirtean as soilleire agus as dorcha den Ghealach. Tha am breac-dhualadh a’ nochdadh mion-fhiosrachadh toinnte mu na raointean fo sgàil maireannach de Shackleton Crater, a bharrachd air na raointean le solas grèine mar oir agus cliathaichean an t-sloc.

Le bhith a’ cleachdadh ShadowCam gus ìomhaighean a dhèanamh de na roinnean a tha fo sgàil maireannach, gheibh NASA barrachd sealladh air a’ Phòla a Deas gealaich, raon anns a bheil ùidh mhòr saidheansail agus sgrùdaidh. Thathas a’ creidsinn gum faodadh tasgaidhean deighe no luaineachd reòta eile a tha air a bhith an làthair air a’ Ghealach airson milleanan no billeanan de bhliadhnaichean a bhith anns an roinn seo. Le bhith a’ sgrùdadh nan tasgaidhean sin dh’ fhaodadh sin fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mu mean-fhàs na gealaich agus ar siostam grèine. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na tasgaidhean deighe a bhith nan goireas deatamach airson miseanan sgrùdaidh san àm ri teachd, a’ toirt seachad hydrogen agus ocsaidean airson connadh rocaid no siostaman taic beatha.

Tha mapa nas coileanta de sgìre gealaich a’ Phòla a Deas deatamach airson miseanan sgrùdaidh uachdar san àm ri teachd, a’ toirt a-steach miseanan VIPER agus Artemis, a tha ag amas air daoine a thilleadh chun Ghealach agus làthaireachd fad-ùine a stèidheachadh an sin.

Tha an co-obrachadh eadar LROC agus ShadowCam air a bhith na mheasgachadh cumhachdach, a’ toirt seachad mion-fhiosrachadh agus seallaidhean nach fhacas a-riamh air Pòla a Deas na gealaich. Tha am breac-dhualadh ùr seo a’ leudachadh ar tuigse air cumadh-tìre agus geòlas na gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson rannsachadh agus lorg san àm ri teachd.

stòran:

- NASA: Camara Orbiter Reconnaissance Lunar (LROC)

- NASA: ShadowCam