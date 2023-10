Gealach an fhoghair shoilleir is bhrèagha: an Supermoon mu dheireadh de 2023

Bidh gealach làn an fhoghair air 29 Sultain a’ soilleireachadh speur na h-oidhche, a’ comharrachadh a’ cheathramh agus a’ ghealach mu dheireadh de 2023. Ruigidh an tachartas celestial seo an soillseachadh as àirde aig 7.57f Dihaoine (AEST), agus cumaidh e a’ nochdadh làn shoilleireachadh gu madainn Disathairne, a rèir NASA.

Is e an dòigh as fheàrr air gealach an fhoghair fhaicinn àite a lorg le sealladh gun bhacadh chun an ear, air falbh bho thruailleadh solais. Ged a tha mòran dhaoine a 'ceangal gealach an fhoghair le dath orains mar a tha e ag èirigh, tha an t-iongantas seo àbhaisteach airson a h-uile gealach làn. Tha an dath air adhbhrachadh le tiugh àile na Talmhainn faisg air fàire, a tha nas motha na nuair a tha a’ ghealach os an cionn, a rèir EarthSky.

Tha supermoon mar as trice air a mhìneachadh mar ghealach làn a tha nas fhaisge air an Talamh na an àbhaist, agus mar thoradh air sin bidh coltas nas motha agus nas gile ann an speur na h-oidhche. Bidh gealach foghair na Sultain mu 361,867km air falbh bhon Talamh, timcheall air 22,604km nas fhaisge na an astar cuibheasach aice. Air 30 Lùnastal, bha a’ ghealach aig an ìre as fhaisge air an Talamh am-bliadhna, aig dìreach 357,200km air falbh.

Tha dùil gum bi a’ ghealach foghair seo timcheall air 5 sa cheud nas motha agus 13 sa cheud nas gile na gealach làn cuibheasach, mar a chaidh a mheasadh le NASA. Tha cuid de reul-eòlaichean den bheachd gu bheil gealach na ghealach mòr nuair a tha i taobh a-staigh 90 sa cheud den perigee, is e sin an dòigh as fhaisge air an Talamh ann an orbit.

Tha gealach an fhoghair a’ faighinn a h-ainm bho bhith a’ tachairt faisg air toiseach an fhoghair, no an equinox foghair anns an Leth-chruinne a Tuath, a thachair am-bliadhna air 23 Sultain. Gu traidiseanta, thug soilleireachd na gealaich aig an àm seo den bhliadhna taic do thuathanaich ann a bhith ag obair a-steach don fheasgar. gus am bàrr a chruinneachadh ron chiad reothadh.

A bharrachd air gealach an fhoghair, tha ainmean eadar-dhealaichte aig diofar threubhan dùthchasach ann an Ameireaga a Tuath airson gealach làn an t-Sultain. Mar eisimpleir, tha treubh Abenaki a 'toirt iomradh air mar ghealach an neach-dèanamh arbhair, tha muinntir Lakota ga ainmeachadh mar ghealach nan duilleagan donn, agus tha treubh Passamaquoddy ga ainmeachadh mar ghealach an fhoghair. Tha traidiseanan comharrachadh foghair aig cultaran eile, leithid na Koreanaich agus Iapanach, aig an àm seo den bhliadhna.

Anns an aon ùine, bidh grunn phlanaidean rim faicinn ann an speur na h-oidhche. Bidh Saturn agus Jupiter ag èirigh san ear, a’ nochdadh àrd anns na h-uairean as fhaide air adhart, agus bidh Venus a’ deàrrsadh gu soilleir ron mhadainn. Chithear mearcair cuideachd a’ dannsa gu h-ìosal air fàire an ear ro bhriseadh an latha, a rèir The Planetary Society.

Stòran: NASA, EarthSky, Almanac an t-Seann Tuathanach, Taighean-tasgaidh Rìoghail Greenwich, The Planetary Society