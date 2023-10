Bidh Coiseachd is Goilf a’ leasachadh gnìomh inntinneil ann an inbhich nas sine, lorg sgrùdadh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Taobh an Ear na Fionnlainne air faighinn a-mach gum faod a bhith an sàs ann an gnìomhan leithid coiseachd no cluich goilf gnìomhachd inntinneil ann an inbhich nas sine a leasachadh. Nochd an sgrùdadh cuideachd gum faod coiseachd Lochlannach, seòrsa de choiseachd làn-chorp le pòlaichean, an aon bhuannachd a thoirt seachad.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach goilfearan fallain 25 aois 65 agus nas sine a ghabh pàirt ann an trì buillean de dh ’eacarsaich aerobic dian - goilf, coiseachd, agus coiseachd Lochlannach - ann an àrainneachd fìor. Chùm na com-pàirtichean an astar luath àbhaisteach aca rè na h-eacarsaichean. Chaidh gnìomh inntinneil a mheasadh a’ cleachdadh dheuchainnean a bha a’ tomhas aire, astar giollachd, agus comas atharrachadh gnìomh. Chaidh sampallan fala a chruinneachadh cuideachd gus ìrean dà cheimigeach a thomhas, factar neurotrophic (BDNF) agus cathepsin B (CTSB), a thathas a’ creidsinn a tha a’ nochdadh buannachdan eacarsaich san eanchainn.

Sheall toraidhean an sgrùdaidh gu robh deagh bhuaidh aig coiseachd agus goilf air gnìomhachd inntinneil, gu sònraichte ann an gnìomhan inntinneil nas ìsle leithid aire agus astar giollachd. Ach, cha deach buaidh chudromach sam bith fhaicinn air ìrean BDNF agus CTSB. Bha an dà sheòrsa coiseachd, cunbhalach agus Lochlannach, co-cheangailte ri gnìomhachd stiùiridh leasaichte, a tha deatamach airson planadh, eagrachadh agus cumail fòcas.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e a bhith an sàs ann an eacarsaich aerobic a tha iomchaidh airson aois, leithid coiseachd, goilf, agus coiseachd Lochlannach, airson cumail suas agus leasachadh gnìomhachd inntinneil ann an inbhich nas sine. Tha rannsachadh roimhe cuideachd air moladh gum faodadh eacarsaich a bhith na ro-innleachd a dh’ fhaodadh a bhith ann airson casg a chuir air crìonadh inntinneil.

Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh ann an co-obrachadh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Dhùn Èideann san Rìoghachd Aonaichte agus ETH Zürich san Eilbheis. Chaidh na co-dhùnaidhean fhoillseachadh ann an iris an Dàmhair de BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

stòran:

- Oilthigh Taobh an Ear na Fionnlainne, fios naidheachd, 16 Dàmhair, 2023