Seallaidhean ùra air Cruthachadh Planet bho Amharcan ALMA

Tha beachdan o chionn ghoirid bho Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) air seallaidhean ùra a thoirt seachad mu na h-ìrean tràtha de chruthachadh planaid. Tha na h-ìomhaighean a ghlac ALMA a’ sealltainn rionnag òg agus diosc gun bheàrnan innse, a’ togail na ceist an e seo an àm a thòisicheas planaidean a’ cruthachadh.

Tha rionnagan air an cruthachadh taobh a-staigh sgòthan mòra moileciuil, far am bi protostars òga a’ tòiseachadh a’ cuairteachadh agus a’ cruthachadh diosgan protoplanetary air an dèanamh suas de ghas is duslach. Is e na diosgan sin àiteachan breith planaidean, le stuth a’ cruinneachadh còmhla gus protoplanets agus planaidean planaidean a chruthachadh. Lorgaidh teileasgopan mar ALMA na slighean leudachaidh a chruthaich na planaidean cruth sin taobh a-staigh diosgan protoplanetary.

Tha ALMA air a dhealbhadh gus faighinn thairis air na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ dèanamh ìomhaighean de na diosgan sin, a tha còmhdaichte le duslach a tha a’ bacadh a’ mhòr-chuid den t-solas. Leis a’ chomas aige tonnan millimeter agus submillimeter a lorg, faodaidh ALMA na comharran lag a thig bho na diosgan sin a ghlacadh. Thar nam bliadhnaichean, tha ALMA air ìomhaighean a dhèanamh de dh’iomadh diosc protoplanetary, le beàrnan anns na diosgan a’ nochdadh gu bheil planaidean a’ cruthachadh.

Bha an sgrùdadh o chionn ghoirid a 'cuimseachadh air protostar ris an canar DG Taurus, nach eil ach mu mhillean bliadhna a dh'aois. Tha an diosc timcheall DG Taurus rèidh agus chan eil fo-structaran faicsinneach ann leithid fàinneachan no beàrnan. Tha seo a’ nochdadh nach eil planaidean sam bith air an cruthachadh fhathast, a’ toirt cothrom gun samhail airson sgrùdadh a dhèanamh air na suidheachaidhean tùsail airson cruthachadh planaid.

Is e aon de phrìomh thoraidhean an sgrùdaidh an atharrachadh ann am meud duslach agus cuairteachadh aig timcheall air 40 gu 45 aonad speurail (AU) bhon rionnag. Dh’ fhaodadh an t-atharrachadh seo a bhith mar thoradh air làthaireachd loidhne-sneachda carbon monoxide, às deidh sin bidh meud an duslach ag àrdachadh. Thathas den bheachd gu bheil moileciuilean carbon monoxide reòta (CO) “nas steigeach” na moileciuilean carbon dà-ogsaid (CO2) taobh a-staigh loidhne reothadh CO, a’ leantainn gu cruthachadh mholacilean organach iom-fhillte (COMs) taobh a-muigh na loidhne seo.

Tha àite deatamach aig COMs anns a’ cheimigeachd iom-fhillte a tha a dhìth airson beatha, ged a thathas fhathast a’ deasbad an àite sònraichte aca ann an leasachadh cruthan beatha stèidhichte air gualain mar an Talamh. Tha lorg COMs taobh a-muigh loidhne 40-45 AU ann an diosc glè òg a’ fosgladh chothroman ùra airson cruthachadh agus mean-fhàs phlanaidean a thuigsinn.

Le bhith a’ sgrùdadh diosgan rèidh mar an tè timcheall air DG Taurus, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air mar a bhios planaidean a’ cruthachadh mu dheireadh agus iomadachd shiostaman planaid. Cuiridh na beachdan leantainneach aig ALMA air diosgan protoplanetary ri ar tuigse air cruthachadh planaid agus na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha a thighinn am bàrr.

