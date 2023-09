Tha tuairmse-aghaidh aghaidh a’ nochdadh coltas duine meadhan-aoiseil le cruthan tearc de dhwarfism

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh air a bhith soirbheachail le bhith a’ cruthachadh tuairmse aghaidh de dhuine meadhan-aoiseil a bha a’ fuireach sa Phòlainn eadar an naoidheamh agus an 11mh linn. Dh'fhuiling an neach seo, ris an canar £3/66/90, le dà sheòrsa troich, suidheachadh cho tearc 's nach robh eisimpleir air a chlàradh ann an cnàimhneach o chionn linntean. Chleachd an luchd-rannsachaidh sganaidhean 3D de chlaigeann an duine gus na feartan aghaidh aige ath-chruthachadh.

Bha mion-sgrùdadh air na tha air fhàgail de chnàmhan air nochdadh roimhe seo gu robh feartan corporra aig an duine a bha co-chosmhail ri achondroplasia agus dyschondrosteosis Léri-Weill, a tha le chèile nan cruth dwarfism. Sheall na sganaidhean 3D gu robh riban goirid aige, “cnàmhan hip a’ lasadh, ”agus“ uilleanan air an tionndadh a-mach, ”a bharrachd air palate fiaclaireachd le bogha àrd. Ach, cha robh fios air a choltas aghaidh gu ruige seo.

Gus an tuairmse aghaidh a chruthachadh, thug an luchd-rannsachaidh na sganaidhean claigeann a-steach do phrògram deasachaidh 3D agus chleachd iad comharran tiugh clò bog bho luchd-tabhartais beò gus puingean dàta a sgaoileadh air a’ chlaigeann didseatach. Rinn iad cuideachd ro-mheasaidhean stèidhichte air sganaidhean CT de dhaoine beò gus meud feartan aghaidh a dhearbhadh.

Nochd an ath-thogail aghaidh fear le aodann cruinn, aghaidh follaiseach, agus faireachdainn neodrach. Chruthaich an luchd-rannsachaidh cuideachd ath-chruthachadh tuairmeasach a sheall an duine le ceann làn de fhalt dorcha agus feusag. Gu sònraichte, bha meud ceann an duine nas motha na an àbhaist, rud a tha cumanta ann an dysplasia cnàimhneach.

A rèir an eòlaiche bith-eòlaiche Magdalena Matczak, a bha na phàirt den chiad lorg air cnàimhneach an duine, chomharraich an tuairmse aghaidh feartan co-cheangailte ri achondroplasia, leithid trom-inntinn san sgìre nasal agus hypoplasia midface. Dhaingnich i cho cudromach sa tha e a bhith ag ath-chruthachadh coltas an aghaidh, leis gu bheil e a’ leigeil leinn tighinn aghaidh ri aghaidh le neach bhon àm a dh ’fhalbh.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air coltas fiosaigeach dhaoine fa-leth aig a bheil cruthan tearc de chorraich san Roinn Eòrpa meadhan-aoiseil. Tha cleachdadh dhòighean sganaidh 3D agus ath-thogail aghaidh a’ leantainn air adhart a’ cur ri ar tuigse air eachdraidh agus iomadachd daonna.

