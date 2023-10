The Night Sky an t-seachdain seo: 16-22 Dàmhair, 2023

An t-seachdain seo ann an stargazing, tha grunn thachartasan celestial ri coimhead air adhart. Air Diluain, Dàmhair 16, bidh gealach corran caol ri fhaicinn san iar-dheas dìreach às deidh dol fodha na grèine. Le dìreach 5% de shoillseachadh, dh’ fhaodadh gum biodh e nas fheàrr prosbaig a chleachdadh airson fhaicinn. Air Dimàirt, Dàmhair 17, thig gealach a’ chorrain faisg air an rionnag shoilleir shoilleir Antares anns an reul-bhad Scorpius. Tha an rionnag seo mu 500 solas-bliadhna air falbh bho shiostam na grèine.

Air Diciadain, Dàmhair 18, bidh a 'ghealach corran eadhon nas fhaisge air Antares, agus is dòcha gum faic thu "Earthshine" air a' ghealach, a tha mar sholas na grèine air a nochdadh bho chuantan agus deigh na Talmhainn. Mu dheireadh, air Disathairne, 21 Dàmhair, thig fras meteor Orionid gu àirde. Tha am fras meteor bliadhnail seo air adhbhrachadh le duslach agus sprùilleach a tha air fhàgail san t-siostam grèine a-staigh le comet Halley. Is dòcha gum faic an fheadhainn a dh'fhuiricheas fadalach mu 10-20 rionnag seilg san uair.

A bharrachd air na tachartasan sin, tha dà rud celestial ri aire a thoirt don t-seachdain seo. Ruigidh Eris, planaid troich ann an reul-bhad Cetus, an aghaidh, ga dhèanamh cho soilleir ‘s a gheibh e bho ar sealladh. Ach, tha feum air teileasgop mòr airson a faicinn. Chithear na Neòil Magellanic, paidhir de galaxan corrach a’ cuairteachadh an t-Slighe Milidh, bhon leth-chruinne a deas. Tha iad gu sònraichte drùidhteach nuair a choimheadas iad fo speuran dorcha.

Tha am fiosrachadh seo buntainneach do latitudes meadhan-tuath. Airson fiosrachadh nas mionaidiche mun àite agad, thoir sùil air planetariums air-loidhne leithid Stellarium agus The Sky Live. Faigh tlachd bho speuran soilleir agus seallaidhean sona!

Mìneachaidhean:

Gealach corran: Ìre na gealaich nuair a nochdas e nas lugha na leth air a shoilleireachadh.

Rionnag supergiant: Rionnag a tha air leth mòr agus aotrom, gu tric ceudan no eadhon mìltean de thursan nas motha na a’ Ghrian.

Solais na Talmhainn: Tha solas na grèine air a nochdadh bho uachdar na Talmhainn chun na gealaich, a’ soilleireachadh a’ phàirt dhorcha den Ghealach.

Fras meteor: Tachartas celestial far a bheil coltas gu bheil àireamh mhòr de meteors (“rionnagan seilg”) a’ gluasad bho aon àite anns na speuran.

Planet corrach: Tha corp celestial a tha a 'cuairteachadh na grèine, ann an cumadh spherical, ach nach do dh' fhuasgail a orbit de sprùilleach eile.

Stòran: Gun a thoirt seachad.