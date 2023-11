Linn ùr de rocaid a’ cur air bhog air an Space Coast

Tha cur air bhog rocaidean bhon Space Coast air àireamhan nach fhacas a-riamh a ruighinn, a’ dol thairis air na clàran a chaidh a shuidheachadh aig Rèis Fànais 1966. Am-bliadhna a-mhàin, tha SpaceX agus dà chompanaidh eile air a dhà uimhir de rocaidean a chuir air bhog an taca ris a’ bhliadhna eachdraidheil sin. Chan eil an astar a’ sealltainn gu bheil e a’ fàs nas slaodaiche, le cuibheasachd de aon fhoillseachadh rocaid gach còig latha, a’ cur an Space Coast air an t-slighe gu bhith nas àirde na 70 cur air bhog am-bliadhna.

Tha an àireamh de chuiridhean air bhog na cheum iongantach bho dìreach 30 cur air bhog dìreach trì bliadhna air ais. Tha trì latha air a bhith ann am-bliadhna cuideachd le dà chuir air bhog taobh a-staigh uairean a-thìde bho chèile. Tha èifeachdas agus tricead nan cur air bhog sin a’ soilleireachadh na h-adhartasan ann an teicneòlas agus an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson sgrùdadh fànais agus ruigsinneachd malairteach gu àite.

Chaidh a’ mhòr-chuid de na chaidh a chuir air bhog, timcheall air 75%, a chumail bho Stèisean Pad 40 Cape Canaveral, air a chleachdadh le SpaceX airson an rocaid Falcon 9 a chuir air bhog. Tha SpaceX air a bhith na phrìomh stiùir air an àrdachadh ann an cur air bhog am-bliadhna, a’ dèanamh suas 55 a-mach à 59 cur air bhog. Chaidh a’ mhòr-chuid de na cuirmean sin a chuir air bhog airson a bhith a’ cleachdadh saidealan eadar-lìn Starlink.

Tha an àrdachadh seo ann an cur air bhog rocaidean gu math eadar-dhealaichte bho staid an Space Coast 12 bliadhna air ais nuair a chaidh am prògram spàl fànais a dhreuchd a leigeil dheth. Bha an roinn air a ghlacadh le mì-chinnt mun àm ri teachd aice, leis gu robh i gu mòr an urra ri gnìomhachd fànais co-cheangailte ris an riaghaltas. Ach, tha teachd a-steach iomairtean fànais malairteach, leithid SpaceX, air atharrachadh paradigm adhbhrachadh. Tha companaidhean prìobhaideach a-nis os cionn na cosgais, a’ cuideachadh le àm ùr de sgrùdadh fànais agus ùr-ghnàthachadh.

Mar a bhios sinn a’ coimhead ris an àm ri teachd, thathas a’ leasachadh làraich cur air bhog agus làraich tighinn air tìr a bharrachd air Space Coast ann am Florida. Tha na leudachaidhean sin a’ nochdadh comas na sgìre airson eadhon barrachd rocaidean a chuir air bhog agus làthaireachd a tha a’ sìor fhàs gnìomhach ann an raon sgrùdadh fànais. Tha amannan inntinneach romhainn airson an Space Coast leis gu bheil e a’ daingneachadh a shuidheachadh mar mheadhan airson gnìomhachd fànais.

