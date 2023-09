Neptune aig Luchd-dùbhlain: Cuin agus Ciamar a choimheadas tu am Famhair Deighe

Bidh Neptune, an ochdamh planaid bhon ghrèin agus a’ phlanaid as fhaide air falbh san t-siostam grèine againn, an-aghaidh Dimàirt, Sultain 19th. Tha seo a 'ciallachadh gum bi e ann an loidhne dhìreach leis a' ghrian agus an Talamh, leis a 'phlanaid againn suidhichte sa mheadhan. Mar bhuannachd a bharrachd, nì Neptune cuideachd an dòigh as fhaisge air an Talamh, ris an canar perigee, timcheall air an aon àm. Bheir seo air a’ phlanaid fad às nochdadh nas motha agus nas gile ann an speur na h-oidhche, a’ cruthachadh prìomh chothrom airson amharc.

Bho Bhaile New York, èiridh Neptune san ear aig timcheall air 6: 58f EDT agus bidh e ri fhaicinn beagan uairean a thìde às deidh sin. Aig an ìre as àirde anns na speuran, timcheall air 12: 51m EDT air Diciadain, Sultain 20th, bidh Neptune 46 ceum os cionn fàire. Bidh e suidhichte ann an reul-bhad Pisces.

Ach, tha e cudromach toirt fa-near, ged a tha Neptune aig perigee, gu bheil an Talamh agus am fuamhaire deigh fhathast uamhasach fada bho chèile. Rè an dòigh-obrach as fhaisge seo, bidh Neptune fhathast timcheall air 2.7 billean mìle air falbh bhon phlanaid againn. Gus beagan sealladh a thabhann, tha an Talamh agus Mars air an sgaradh le astar cuibheasach de 140 millean mìle. Tha seo a 'ciallachadh gum faodadh an astar cuibheasach eadar Mars agus an Talamh a bhith a' freagairt eadar an Talamh agus Neptune faisg air 20 uair thairis air.

Air sgàth cho fada 'sa tha e, chan fhaicear Neptune anns an adhar leis an t-sùil rùisgte. Tha leud 31,000 mìle (50,000 cilemeatair) aice, timcheall air ceithir tursan nas motha na an Talamh, ga fhàgail mar an ceathramh planaid as motha san t-siostam grèine againn. Ach, tha follaiseachd Neptune feumach air teileasgop no prosbaig càileachd agus sìde fàbharach.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Ann an co-dhùnadh, tha dùbhlan Neptune agus cho faisg air an Talamh a’ toirt cothrom math airson am fuamhaire deigh fad às seo fhaicinn agus a sgrùdadh. Le bhith a’ cleachdadh an uidheamachd iomchaidh agus a’ lorg àite freagarrach, faodaidh luchd-amhairc iongnadh a dhèanamh air iongantasan siostam na grèine againn.

