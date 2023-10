Superbolts: An Phenomenon air cùlaibh Cumhachd millteach dealanach

Tha stailcean dealanach mar fheachd ri bhith air a mheas mar-thà, ach tha seòrsa nas teirce agus nas sgriosail ris an canar “superbolt.” Bidh na buillean dealanach sin a’ pacadh punch a tha 1,000 uair nas cumhachdaiche na am bolt dealanaich àbhaisteach, nan cunnart mòr do thogalaichean, drochaidean is shoithichean. Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh o chionn ghoirid ann a bhith a’ tuigsinn adhbharan agus àiteachan stailcean superbolt.

Is e tachartas ainneamh a th’ ann an superbolts, a’ dèanamh suas nas lugha na aon sa cheud de na stailcean dealanaich. Tha seo a’ fàgail gu bheil an cothrom faicinn no a bhith air do bhualadh le superbolt gu math ìosal. Ach, tha rannsachadh a 'moladh gu bheil superbolts nas dualtaiche nochdadh ann an ceàrnaidhean far a bheil raon cosgais dealain sgòthan stoirme faisg air àiteachan teth leithid uachdar a' chuain agus beanntan àrda.

Tha sgrùdaidhean roimhe air comharrachadh cho tric sa tha superbolts ann an roinnean leithid an Cuan Atlantaig an Ear-thuath, am Muir Mheadhan-thìreach, agus an Altiplano ann am Peru agus Bolivia. Tha an Altiplano, a tha ainmeil airson a bhith mar aon de na truinnsearan as àirde air an Talamh, air a thighinn gu bhith na phrìomh àite sgrùdaidh gus faighinn a-mach carson a bhios stailcean superbolt gu tric a’ cruinneachadh anns na raointean sin.

Rinn an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh leis an eòlaiche fiosaig Avichay Efraim bho Oilthigh Eabhraidheach Ierusalem, sgrùdadh air na suidheachaidhean a tha riatanach airson dealanaich a chruthachadh. Bidh sgòthan stoirme, a’ ruighinn àirdean 7.5 gu 11 mìle, a’ feumachdainn suidheachaidhean teòthachd sònraichte timcheall air 32 ceum Fahrenheit gus dealanachadh agus raon cosgais a chruthachadh airson dealanaich a leasachadh. Rinn an sgioba sgrùdadh an toireadh atharrachaidhean ann an àirde an raon reòta buaidh air comasachd an raon cosgais a bheir cumhachd do mhòr-bholtaichean.

Chleachd an sgrùdadh fiosrachadh bho lorgairean tonn rèidio agus dàta sìde san àm a dh’ fhalbh mu bhuaidhean dealanach gus sgrùdadh a dhèanamh air ùine, àite agus lùth tachartasan dealanach. Le bhith a’ sgrùdadh nithean leithid àirde sgòthan, astar bho thìr no cuan, teòthachd an adhair is sgòthan, agus dùmhlachd aerosol, lorg an luchd-rannsachaidh gur e am feart as cudromaiche a chuir ri stailc dealanaich lùthmhor an astar goirid eadar raon cosgais na sgòthan agus uachdar na Talmhainn. .

Tha na raointean as trice air am bualadh le superbolts, leithid an Altiplano agus an Cuan Atlantaig an ear-thuath, a’ taisbeanadh a’ phàtrain seo de astar beag eadar an raon cosgais agus an uachdar. Tha cho faisg ‘s a tha e a’ lughdachadh strì dealain, a’ leantainn gu sruth nas àirde agus buillean dealanach nas cumhachdaiche.

Faodaidh tuigse air cruthachadh superbolts agus na raointean stailc as fheàrr leotha cuideachadh le bhith a’ toirt rabhadh do choimhearsnachdan faisg air làimh mu stailcean dealanaich. A bharrachd air an sin, mar a tha gnàth-shìde na Talmhainn a’ leantainn air adhart ag atharrachadh, tha e riatanach sgrùdadh a dhèanamh air mar a dh’ fhaodadh na h-atharrachaidhean sin buaidh a thoirt air tricead agus dian dealanaich superbolt san àm ri teachd. Dh'fhaodadh teòthachd nas blàithe an dealanach a lagachadh, ach dh'fhaodadh barrachd taiseachd san àile an suidheachadh a dhèanamh nas miosa.

Ged nach eil fios fhathast air mòran thaobhan de chruthachadh superbolt, tha an adhartas seo o chionn ghoirid a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air pìos cudromach den tòimhseachan. Bidh tuilleadh rannsachaidh a’ sgrùdadh nithean eile a chuireas ri cosgais superbolt, leithid raointean magnetach agus atharrachaidhean ann an cearcall na grèine.

