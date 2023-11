Fuasgladh a’ Chomais: A’ sgrùdadh Saoghal Macroalgae Mara agus na Symbionts Microbial aige

Tha macroalgae mara air a bhith aithnichte o chionn fhada airson an comas mar ionmhas de choimeasgaidhean bith-ghnìomhach. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Marine Drugs a’ toirt tuilleadh sgrùdaidh air saoghal inntinneach Bacillota co-cheangailte ri macroalgae mara agus na feartan cungaidh-leigheis aca.

Is e dàimh iom-fhillte a th’ ann an ceangal eadar macroalgae mara agus na symbionts bacterial aca. Tha pàirt deatamach aig na symbionts sin ann am mairsinn an neach-aoigheachd le bhith a’ toirt a-mach metabolites riatanach, riochdairean antimicrobial, agus todhar antifouling. Tha Bacillota, phylum bacterial a lorgar gu cumanta ann am macroalgae mara, air mòran aire a tharraing air sgàth a fheartan cungaidh-leigheis eadar-mheasgte.

Is e aon de phrìomh thachartasan an sgrùdaidh lorg todhar bith-ghnìomhach ùr-nodha a rinn Bacillota. Buinidh na todhar sin do dhiofar chlasaichean ceimigeach, a’ toirt a-steach terpenes, polyketides, peptides, agus eistir. Gu sònraichte, sheas macrolides a-mach mar riochdairean antibacterial làidir le speactram farsaing de ghnìomhachd an aghaidh bacteria pathogenic. A bharrachd air na buaidhean antimicrobial aca, tha na todhar sin cuideachd a’ nochdadh gealladh ann an raointean aillse, tinneas an t-siùcair, sèid, agus neuroprotection.

Nochd an sgrùdadh cuideachd iomallachd polyketides eadar-mheasgte, eistirean heterocyclic, agus furanoterpenoids bho dhiofar ghnèithean de Bacillota co-cheangailte ri macroalgae mara. Tha na todhar sin a’ taisbeanadh raon de fheartan cungaidh-leigheis, a’ toirt a-steach buaidhean antimicrobial, anti-inflammatory, agus anti-hyperglycemic. Ach, tha e cuideachd cudromach cuimhneachadh gum faod cuid de choimeasgaidhean leithid furanoterpenoids a bhith puinnseanta do dhaoine, a’ daingneachadh an fheum air sgrùdadh agus tuigse chùramach.

Ged a tha sgrùdaidhean in vitro air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air bith-ghnìomhachd nan todhar sin, tha tuilleadh rannsachaidh riatanach. Cuidichidh sgrùdaidhean in vivo a’ cleachdadh mhodalan bheathaichean le bhith a’ measadh sàbhailteachd, bith-ruigsinneachd, agus èifeachd teirpeach todhar a thig bho Bacillota. A bharrachd air an sin, faodaidh leudachadh air an raon de bhith-mheasaidhean taobh a-muigh feartan antibacterial tuigse nas doimhne a thoirt seachad air na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith aca.

Mar a chumas sinn oirnn a’ fuasgladh dìomhaireachdan macroalgae mara agus na symbionts microbial aca, tha e soilleir gu bheil gealladh mòr aca mar stòr de riochdairean teirpeach ùr-nodha. Le barrachd rannsachaidh is sgrùdaidh, dh’ fhaodadh na todhar bith-ghnìomhach sin an t-slighe a leasachadh airson leigheasan agus drogaichean ùr-ghnàthach a leasachadh ann an grunn raointean leigheis.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann am Bacillot?

Tha bacillota na phylum bactaraidh a tha gu tric co-cheangailte ri macroalgae mara. Bidh na bacteria Gram-positive seo a’ cleachdadh cuid mhath den genoma aca gus cruinneachaidhean gine biosynthetic a chòdachadh, a’ toirt cothrom dhaibh todhar bith-ghnìomhach eadar-mheasgte a thoirt gu buil.

C: Dè na h-eisimpleirean a th’ ann de choimeasgaidhean bith-ghnìomhach air an dèanamh le Bacillotta?

Tha todhar a thig bho bacillota a’ toirt a-steach macrolides, polyketides, peptides, esters, agus furanoterpenoids. Tha na todhar sin a’ nochdadh grunn fheartan cungaidh-leigheis, leithid buaidhean antibacterial, anti-inflammatory, agus an-aghaidh aillse.

C: Carson a tha feum air tuilleadh rannsachaidh?

Ged a tha sgrùdaidhean in vitro air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad, tha feum air barrachd rannsachaidh gus measadh a dhèanamh air sàbhailteachd, bith-ruigsinneachd, agus èifeachd teirpeach todhar a thig bho Bacillota. A bharrachd air an sin, faodaidh leudachadh air an raon de bhith-mheasaidhean cuideachadh le bhith a’ lorg thagraidhean a bharrachd a bharrachd air feartan antibacterial.