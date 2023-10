Tha drèanadh uisge-uisge ann an tìrean chaotic Martian a’ nochdadh fianais air seann loch lag

Tha lorg sònraichte le sgioba co-obrachail air a stiùireadh le Alexis Rodriguez bho Institiud Saidheans Planetary air fianais fhoillseachadh mu raointean grùideach a chaidh a chruthachadh le drèanadh uisge-uisge taobh a-staigh cumaidhean tuiteam Martian ris an canar fearann ​​​​chaotic. Bha an luchd-rannsachaidh a’ cuimseachadh air aonad grùideach taobh a-staigh Hydraotes Chaos, a tha iad a’ mìneachadh mar na tha air fhàgail de loch eabar a chaidh a chruthachadh le sgaoilidhean bho stratagrafaidheachd clach-eabar le gas a’ dol air ais faisg air 4 billean bliadhna air ais. Tha an ùine seo aig an aon àm ri àm nuair a bha e coltach gum biodh uachdar Mars a’ fuireach. Dh’ fhaodadh na grùidean a lorgar san raon seo fianais a chumail air seann bheatha.

Bha an rannsachadh, leis an tiotal “A’ sgrùdadh fianais air fuigheall grùid uisge-uisge meadhanach Amazonian ann an raon mì-rianail Martian ”agus air fhoillseachadh ann an Nature Scientific Reports, na oidhirp cho-obrachail le co-ùghdaran bho NASA Ames Research Centre, Oilthigh Arizona, Oilthigh Fèin-riaghlaidh. Barcelona, ​​Institiùd Saidheans Blue Marble Space, agus Oilthigh Florida.

Is e aon de na co-dhùnaidhean inntinneach gu bheil bholcànothan eabar agus diapirs ann an Hydraotes Chaos, a tha farsaing agus a thathas a’ creidsinn mar thoradh air bholcànachas grùideach. An àite magma upwells agus sprèadhadh, bidh grùidean fliuch agus salainn a 'ruigsinn agus a' briseadh an uachdar, a 'cruthachadh tuill agus sruthan. Chan eil na cumaidhean tom seo a’ tachairt ach thairis air stuthan làr na talmhainn chaotic agus chan ann air na mesas, a’ moladh ceangal ann an sgrìobhadh stuthan seach genesis le feachdan leudachaidh roinneil air an gineadh le àrdachaidhean draoidheil.

Tha an rannsachadh na cheum cudromach ann a bhith a’ tuigsinn eachdraidh geòlais agus comas còmhnaidh Mars. Tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e a bhith a’ sgrùdadh nan tìrean mì-rianail sin, oir is dòcha gu bheil fios aca air mar a dh’ fhaodadh beatha a bhith ann air a’ phlanaid dhearg. Mar a bhios rannsachadh air Mars a’ leantainn, bidh tuilleadh sgrùdaidh air drèanadh uisge-uisge agus cumaidhean grùideach mar mheadhan air dìomhaireachdan eachdraidh a’ phlanaid fhuasgladh.

stòran:

- Fios naidheachd bho Planetary Science Institute

- Aithisgean Saidheans Nàdarra