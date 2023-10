Tha crìonadh deigh na mara san Antartaig a' togail dhraghan airson na cruinne agus Sealan Nuadh

Tha àrd-choinneamh èiginneach de Àrd-ùrlar Saidheans Antartaig ann an Wellington air draghan mòra a thogail mu na h-atharrachaidhean eagallach a tha a’ tachairt anns Antarctica, gu sònraichte a thaobh lùghdachadh mòr ann an deigh mara sa gheamhradh a dh’ fhalbh. Tha dithis bhall follaiseach den Àrd-ùrlar Saidheans, an t-Àrd-ollamh Nick Golledge agus an Dr Bella Duncan, le chèile bho Ionad Sgrùdaidh Antartaig Oilthigh Bhictòria, Wellington, air an dragh a nochdadh mun bhuaidh a bheir lùghdachadh air deigh mara san Antartaig air coimhearsnachd na cruinne, Sealan Nuadh nam measg.

Tharraing artaigil a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Communications Earth and Environment aire don ìre as àirde de deigh mara Antartaig a chaidh fhaicinn sa Ghearran 2023, a’ moladh gu bheil blàthachadh na mara air pàirt a ghabhail ann a bhith a’ putadh na deigh gu staid ùr le ìre ìosal. Tha seo a’ sealltainn gur dòcha gun deach na pròiseasan bunaiteach a tha a’ riaghladh còmhdach deighe mara ann an Antartaig atharrachadh.

A rèir an Àrd-ollamh Nick Golledge, tha modalan gnàth-shìde a’ ro-innse lùghdachadh leantainneach ann an deigh mara Antartaig anns na deicheadan ri thighinn, eadhon fo shuidheachaidhean teann airson lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne. Tha an lùghdachadh ann an deigh na mara na adhbhar dragh mòr leis gu bheil pàirt deatamach aige ann a bhith a’ gineadh Uisge Bun Antartaig, aon de na sruthan mara as cudromaiche air a’ phlanaid. Tha buaidh fharsaing aig a bhith a’ cur dragh air a chuairteachadh air gnàth-shìde na cruinne, a’ toirt a-steach sgìre Wairarapa. A bharrachd air an sin, tha an crìonadh ann an deigh mara na chunnart mòr dha penguins an Ìmpire, leis gu bheil iad gu mòr an urra ris airson briodadh.

Tha an Dr Bella Duncan ag innse mu dhraghan an Ollaimh Golledge. Le bhith a’ sgrùdadh chlàran eachdraidheil àrainneachd an Antartaig tha sin a’ sealltainn gu bheil coltas ann gun lean na h-atharrachaidhean a th’ ann an-dràsta, a’ leantainn gu buaidhean mòra air gnàth-shìde ionadail agus cruinneil, ìrean mara, agus eag-shiostaman. Bha an sgrios a dh’ adhbhraich Cyclone Gabrielle am-bliadhna na dheagh eisimpleir de bhuaidh àile nas blàithe, a chumas barrachd uisge agus a dh’ adhbhraicheas barrachd uisge. Le dùil ri tachartasan gnàth-shìde nas miosa, tha gnìomh èiginneach gus dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid a’ fàs nas cudromaiche, leis gu bheil luchd-saidheans gnàth-shìde a’ strì ri cho luath sa tha an suidheachadh a chuir an cèill.

