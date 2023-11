Beachdan ùra air siostam planaidh Kepler-385

Tha ar tuigse mu shiostaman planaid taobh a-muigh ar siostam grèine a’ leantainn air adhart a’ leudachadh leis gu bheil teileasgop fànais Kepler NASA air a dhreuchd a leigeil dheth a’ toirt a-mach lorgan ùr-nodha. Is e an lorg as ùire an siostam Kepler-385, anns a bheil seachd planaidean inntinneach le feartan sònraichte.

Is e aon fheart sònraichte den t-siostam seo an teas mòr a bhios gach planaid a’ faighinn. Air an ionnlaid le teas mòr bhon rionnag aoigheachd aca, tha na planaidean sin a’ dol thairis air gin san t-siostam grèine againn a thaobh teas gach aonad.

Tha siostam Kepler-385 a’ seasamh a-mach am measg a cho-aoisean leis gu bheil na seachd planaidean nas motha na an Talamh ach nas lugha na Neptune. Tha seo ga fhàgail mar aon de na siostaman tearc a tha aithnichte anns a bheil còrr air sia planaidean dearbhte no tagraichean planaid. Tha cudromachd an lorg seo air a dhaingneachadh leis gu bheil e na phàirt de chatalog ùr Kepler, anns a bheil faisg air tagraichean planaid 4,400 agus còrr air 700 siostam ioma-phlanaid.

Tha am prìomh ùghdar Jack Lissauer bho Ionad Rannsachaidh Ames aig NASA a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha a’ chatalog ùr seo. Leis an liosta as cinntiche de thagraichean planaid Kepler agus na feartan aca gu ruige seo, faodaidh speuradairean a-nis sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air feartan nan exoplanets sin. Tha Lissauer ag aithneachadh a’ phàirt dheatamach a tha aig misean Kepler ann a bhith ag ath-nuadhachadh ar n-eòlas air exoplanets agus mar a chuireas an catalog seo ri tuilleadh sgrùdaidh.

Tha rionnag siostam Kepler-385, coltach ris a’ Ghrian againn ach beagan nas motha agus nas teotha, aig cridhe na h-ìre. Thathas a’ creidsinn gu bheil cumaidhean creagach aig an dà phlanaid a-staigh, beagan nas motha na an Talamh, le comas air àileachdan tana. An coimeas ri sin, tha radius dùbailte na Talmhainn anns na còig planaidean a tha air fhàgail agus thathar an dùil gum bi iad air an cuairteachadh ann an àileachdan dùmhail.

Tha nàdar farsaing a’ chatalog as ùire seo a’ toirt cothrom dhuinn seallaidhean gun samhail fhaighinn air siostam Kepler-385. Fhad ‘s a bha catalogan roimhe a’ cuimseachadh air a bhith a ’dearbhadh tricead exoplanets, tha an sgrùdadh seo a’ leudachadh a ’chomais airson clàr mionaideach a lìbhrigeadh de na planaidean tarraingeach sin.

CÀBHA

Q: Cia mheud planaidean a tha ann an siostam Kepler-385?

A: Tha seachd planaidean ann an siostam Kepler-385.

C: Ciamar a tha na planaidean ann an siostam Kepler-385 an coimeas ris an fheadhainn san t-siostam grèine againn?

F: Eu-coltach ris na planaidean a tha faisg oirnn, tha na seachd planaidean san t-siostam seo nas motha na an Talamh ach nas lugha na Neptune.

Q: Dè a tha sònraichte mun t-siostam Kepler-385?

F: Is e seo aon den bheagan shiostaman planaid aithnichte le barrachd air sia planaidean dearbhte no tagraichean planaid.

stòran:

NASA: https://www.nasa.gov