Rannsachadh agus Teicneòlas Ùr a’ tabhann dòchas airson cuir an-aghaidh tilgeadh snàthad dearg ann am planntachasan giuthais Sealan Nuadh

Ann an Sealainn Nuadh, tha coilltearan air a bhith a' strì ri galar leantainneach agus millteach ris an canar red needle cast (RNC) bho co-dhiù 2008. 'S e galar fungach a th' ann an RNC a dh' adhbharaicheas craobhan giuthais an snàthadan a chall, a' toirt buaidh air an fhàs aca fad bhliadhnaichean. Ach, tha rannsachadh ùr agus teicneòlasan snasail a’ toirt dòchas agus fuasglaidhean do luchd-fàs coille anns an t-sabaid aca an-aghaidh RNC.

Tha luchd-saidheans bho Phrògram Rannsachaidh Coilltean Seasmhach Scion aig fìor thoiseach a’ bhlàir an-aghaidh RNC. Tha an Dotair Stiùbhart Friseal agus eòlaiche-coille Emily McLay a' coisrigeadh an cuid rannsachaidh airson a bhith a' tuigsinn a' ghalair agus a' leasachadh ro-innleachdan smachd. Tha rannsachadh McLay ag amas air ro-innse cuin a thig briseadh a-mach RNC, gu sònraichte leis an t-suidheachadh fliuch leantainneach a dh’ adhbhraich tachartasan La Niña anns na bliadhnachan mu dheireadh.

Tha ìomhaighean saideal a thug Indufor seachad a’ nochdadh cho dona sa tha an RNC ann an coilltean planntachaidh air a’ chosta an ear an taca ri bliadhnaichean roimhe. Gus cuir an-aghaidh RNC, tha luchd-saidheans a’ mìneachadh an eadar-obrachadh pathogen-host agus mar a tha an àrainneachd a’ toirt buaidh air. Tha obair obair-lann McLay a’ cuimseachadh air tuigse fhaighinn air àite teòthachd agus taiseachd ann an cearcall galair gus modalan epidemio-eòlasach a thogail airson ro-innse a dhèanamh air tachartasan.

Tha pàirt deatamach aig sgioba mothachaidh iomallach agus fiosrachadh geospatial Scion ann a bhith a’ cumail sùil air làthaireachd RNC. Bidh iad a’ cleachdadh ìomhaighean saideal gus raointean a chomharrachadh far am faodadh faireachdainn galair a bhith aca agus tha iad airson aithisgean fhaighinn bho phroifeasantaich gnìomhachais gus na modalan aca a leasachadh.

Tha copar air nochdadh mar làimhseachadh smachd obrachail airson RNC. Sheall deuchainnean a chaidh a dhèanamh ann am meadhan an Eilein a Tuath gun robh copar a’ lughdachadh cho dona sa bha an RNC. Tha deuchainnean co-obrachail eadar Manulife Forest Management agus Scion a’ dol air adhart gus sgrùdadh a dhèanamh air èifeachdas copar fo chuideam galair nas motha.

Tha am Prògram Rannsachaidh Coilltean Seasmhach ag amas air coilltean giuthais planntaichte radiata a dhìon san àm ri teachd bho bhuaidh atharrachadh clìomaid. Tha rannsachadh McLay a’ cur ri leasachadh modal prototype gus ro-innsean RNC a ro-innse. Tha an inneal seo ag amas air cumhachd a thoirt do choilltearan le fiosrachadh gus a dhol an gnìomh ro-làimh.

Tha an cothlamadh de sgrùdadh saideal, làimhseachadh copair, agus modalan ro-innse a’ tabhann dòigh-obrach cruth-atharrachail a thaobh riaghladh ghalaran ann an coilltean Sealan Nuadh. Tha an rannsachadh seo a' toirt dòchas airson coilltean na dùthcha a dhìon agus gnìomhachas an fhiodha a chumail suas.

stòran:

- Prògram Rannsachaidh Coilltean Seasmhach Scion

— Indufor

- Riaghladh Coille Manulife (NZ)

– Rannsachadh Luchd-fàs Coille