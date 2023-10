Buaidh dùmhlachd pig agus teòthachd tiormachadh air pàtran peant tioram

Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil dà fheart a’ toirt buaidh air an dòigh anns a bheil peant a’ tiormachadh: dùmhlachd an dath anns a’ pheant agus an teòthachd aig am bi e a’ tiormachadh. Le bhith ag atharrachadh nam factaran sin, tha e comasach smachd a chumail air coltas deireannach peant tiormaichte.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Langmuir aig ACS, lorg luchd-rannsachaidh gu robh boinneagan de pheant le dùmhlachd pigment nas ìsle no air a thiormachadh air uachdar nas fhuaire gu tric coltach ri “uighean friogais” nuair a bha iad tioram. Air an làimh eile, bha coltas nas èideadh air tuiteaman le dùmhlachdan pigment nas àirde no air an tiormachadh aig teòthachd nas àirde. Tha am fiosrachadh seo a’ moladh gum faod làimhseachadh dùmhlachd pigment agus teòthachd tiormachaidh buaidh a thoirt air pàtran agus coltas peant tiormaichte.

Tha buaidh aig a cho-dhèanamh iom-fhillte air pròiseas tiormachaidh peant, a tha a’ toirt a-steach resins, pigmentan, stuthan cur-ris, agus fuasgladh mar uisge. Mar a bhios peant a’ tuiteam tioram, bidh diofar eadar-obrachaidhean ceimigeach a’ tachairt, a dh’ adhbhraicheas uaireannan pàtrain nach eileas ag iarraidh no sgàinidhean beaga. Mar as trice bidh luchd-ealain agus peantairean ag iarraidh cuairteachadh cothromach de dhath air an uachdar nuair a bhios iad a’ cleachdadh peant. Ach, cha robh e soilleir ciamar a sheachnadh cruthachadh phàtranan tron ​​​​phròiseas tiormachaidh.

Gus seo a sgrùdadh, rinn luchd-rannsachaidh deuchainnean a’ cleachdadh peant acrylic stèidhichte air uisge measgaichte le uisge. Leig iad na fuasglaidhean air sleamhnagan glainne teasachaidh, a 'leigeil leis an leaghan falmhachadh. Rè a 'phròiseas seo, chunnaic iad trì uinneanan a thug buaidh air coltas mu dheireadh peant tioram.

An toiseach, bha sruthadh a-steach de leaghan bhon t-substrate teth gu mullach nas fhuaire an droplet, a bharrachd air tarraing a-mach air adhbhrachadh le sruthadh capillary. San dàrna h-àite, mheudaich gelation an crochadh peant slaodachd agus chuir e maill air gluasad pigment. Mu dheireadh, ghlas an ceum tiormachaidh na pigmentan nan àite air uachdar an t-sleamhnag glainne.

Fhuair an luchd-rannsachaidh a-mach gun tug an dà chuid dùmhlachd dath agus teòthachd uachdar an t-sleamhnag glainne buaidh air meud, cumadh, agus pàtran na boinneagan peant tiormaichte. Chruinnich tuiteaman le dùmhlachdan pigment nas ìsle no air an cur air uachdar nas fhuaire moileciuilean dathach sa mheadhan, a’ cruthachadh coltas “ugh friochte”. Air an làimh eile, bha pàtran nas èideadh aig boinneagan le dùmhlachdan pigment nas àirde no air an tiormachadh aig teòthachd nas àirde le cuairteachadh eadhon dath air feadh.

Gus smachd a chumail air coltas peant tiormaichte, thathas a’ moladh dùmhlachd pigment agus teòthachd an uachdar atharrachadh a rèir a’ phàtrain deireannach a tha thu ag iarraidh.

Fiosrachadh: “A’ tiormachadh Drops of Paint Suspension: Bho ‘Fried Eggs’ gu Quasi-Homogeneous Patterns ”le Stella MM Ramos, Damien Soubeyrand, Rémy Fulcrand, agus Catherine Barentin, 14 Sultain 2023, Langmuir. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605