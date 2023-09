Daoine a’ draibheadh ​​grunn mheuran a chall ann an craobh na beatha, lorg sgrùdadh

Tha sgrùdadh ùr a’ toirt rabhadh mun chunnart an t-siathamh mòr a dhol à bith air adhbhrachadh le gnìomhachd daonna, ag ràdh gu bheil daoine a’ stiùireadh call gheugan slàn de “Chraobh na Beatha.” Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, gun samhail leis gu bheil e a’ sgrùdadh mar a chaidh ginealaichean gu lèir a-mach à bith seach dìreach gnèithean fa leth.

Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air gnèithean cnàimh-droma (ach a-mhàin iasg) agus lorg iad a-mach às na 5,400 ginealach a chaidh a sgrùdadh, bha 73 air a dhol à bith anns na 500 bliadhna a dh’ fhalbh, leis a’ mhòr-chuid dhiubh a’ dol à bith anns an dà linn a dh’ fhalbh. Tha an ìre seo de dhol à bith mòran nas àirde na bhiodh dùil stèidhichte air tuairmsean bhon chlàr fosail.

Tha gnìomhan daonna leithid sgrios àrainn, cus iasgaich agus sealg air an comharrachadh mar phrìomh adhbhar na h-èiginn seo a dhol à bith. Faodaidh call aon sheòrsa buaidh mhòr a thoirt air eag-shiostam iomlan. Tha co-ùghdar an sgrùdaidh, Gerardo Ceballos, a’ cur cuideam air cho èiginneach sa tha an suidheachadh, ag ràdh, “Is e an dragh a th’ againn gu bheil ...

Ged a tha na h-eòlaichean uile ag aontachadh gu bheil an ìre de dhol à bith eagallach, tha e na chùis deasbaid a bheil seo mar an t-siathamh dol à bith. Bidh luchd-saidheans a’ mìneachadh crìonadh mòr mar chall 75% de ghnèithean thar ùine ghoirid. A rèir Raibeart Cowie, bith-eòlaiche aig Oilthigh Hawaii, a 'cleachdadh a' mhìneachaidh seo, chan eil an siathamh mòr-thilleadh air tachairt fhathast.

Ach, tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh mu mheuran slàn de Chraobh na Beatha air chall a’ daingneachadh cho dona sa tha an suidheachadh. Tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil feum èiginneach air gnìomh gus bith-iomadachd a ghlèidheadh ​​agus dìon a’ chinne-daonna san àm ri teachd.

stòran:

— Ceballos, G., et al. (2023). Cur às do bhith-eòlasach tron ​​​​t-siathamh dol-a-mach mòr leantainneach air a chomharrachadh le call agus crìonadh san àireamh-sluaigh cnàimh-droma. Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan.

- Dawn, 20 Sultain, 2023