Daoine a tha a’ draibheadh ​​air na meuran slàn de chraobh na beatha a chall, a’ toirt rabhadh do sgrùdadh ùr

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) air nochdadh gu bheil daoine ag adhbhrachadh a dhol à bith meuran slàn de “Tree of Life,” a’ togail draghan mu dheidhinn siathamh mòr a dhol à bith. Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Fèin-riaghlaidh Nàiseanta Mexico, a’ cuimseachadh air a bhith a’ dol à bith ginealaichean gu lèir, a tha nan seòrsachadh eadar gnèithean agus teaghlaichean.

Eu-coltach ri sgrùdaidhean roimhe nach do rinn ach sgrùdadh air call gnèithean fa leth, tha an rannsachadh seo a 'dèanamh anailis air mar a chaidh ginean gu lèir à bith. Tha e na chuideachadh mòr oir tha e a’ toirt tuigse nas doimhne air na h-ìrean à bith a th’ ann an-dràsta. Tha an t-Àrd-ollamh Gerardo Ceballos, aon de cho-ùghdaran an sgrùdaidh, a’ daingneachadh gu bheil an èiginn a dhol à bith a cheart cho dona ri èiginn atharrachadh clìomaid ach gu tric thathas a’ dearmad.

Le bhith a’ sgrùdadh dàta bhon Aonadh Eadar-nàiseanta airson Glèidhteachas Nàdair (IUCN), lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil 73 ginealaichean air a dhol à bith anns na 500 bliadhna mu dheireadh, leis a’ mhòr-chuid de dhol à bith a’ tachairt anns an dà linn mu dheireadh. Tha seo eagallach, oir stèidhichte air ìrean a chaidh à bith roimhe, cha bu chòir ach dà ghinealach a bhith air an call san aon ùine.

Tha an sgrùdadh a’ comharrachadh gnìomhan daonna leithid sgrios àrainn, cus iasgach agus sealg mar phrìomh adhbharan airson na chaidh a dhol à bith. Faodaidh call eadhon aon ghnè buaidh mhòr a thoirt air eag-shiostaman. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil feum air gnìomh èiginneach gus casg a chuir air tuilleadh call agus tuiteam sìobhaltachdan.

Ged a tha co-aontachd am measg eòlaichean gu bheil an ìre de dhol à bith an-dràsta eagallach, tha e fhathast na chuspair deasbaid a bheil e a’ coinneachadh ris na slatan-tomhais airson siathamh a dhol à bith. Tha mòr-thilleadh air a mhìneachadh mar chall 75% de ghnèithean taobh a-staigh ùine ghoirid. Ach, ma tha na h-ìrean de dhol à bith an-dràsta a’ dol suas no a’ dol am meud, tha coltas ann gun tèid iad à bith.

Tha ùghdaran an sgrùdaidh a’ soilleireachadh an fheum air prìomhachas a thoirt do dhìon agus ath-nuadhachadh àrainnean nàdarra gus casg a chuir air tuilleadh a dhol à bith. Tha iad den bheachd gu bheil e comasach fhathast iomadh ginealach a shàbhaladh ma thèid gnìomh a dhèanamh sa bhad.

Stòran: Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan (PNAS)

Mìneachaidhean:

Genera: Ann an seòrsachadh dhaoine beò, tha gnè na ìre eadar gnè agus teaghlach.

Gnèithean: Buidheann de fhàs-bheairtean aig a bheil feartan co-chosmhail agus as urrainn gintinn gus sìol torrach a thoirt gu buil.

Cur à bith mòr: Call luath de cheudad mòr de ghnèithean taobh a-staigh ùine ghoirid, a’ leantainn gu atharrachaidhean mòra eag-eòlasach agus mean-fhàs.

Craobh na Beatha: Riochdachadh meataigeach de na dàimhean eadar diofar ghnèithean, a 'leantainn an eachdraidh mean-fhàs air ais gu sinnsear cumanta.