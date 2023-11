Tweezers Optical: A’ dèanamh làimhseachadh laser nas sàbhailte airson tagraidhean bith-eòlasach

Tha tweezers optigeach, an teicneòlas a bhios a’ cleachdadh solas laser gus mìrean beaga a làimhseachadh, air aithne fhaighinn airson an comas ann an grunn raointean, a’ toirt a-steach leigheas aillse. Ach, faodaidh an teas a thig bho clò-bhualadairean optigeach àbhaisteach cron a dhèanamh air sampallan bith-eòlasach, a’ cuingealachadh an èifeachd airson tagraidhean mothachail.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications, tha luchd-rannsachaidh air dòigh ùr a leasachadh a’ cleachdadh samhlaidhean supercomputer gus sàbhailteachd agus èifeachdas clò-bhualadairean optigeach àrdachadh airson adhbharan bith-eòlasach. Air a stiùireadh le Pavana Kollipara, a cheumnaich bho Oilthigh Texas ann an Austin, thug an sgioba a-steach bun-bheachd clò-bhualadairean opto-thermophoretic hypothermal (HOTTs).

Tha an dòigh HOTTs a’ toirt a-steach sinc teas agus inneal-fuarachaidh thermoelectric gus teòthachd nam mìrean cuimsichte, leithid ceallan agus colloids, a chumail aig ìre nas fhuaire. Le bhith a’ dèanamh seo, shoirbhich leis an luchd-rannsachaidh ceallan fala dearga daonna a ghlacadh agus a làimhseachadh gun a bhith a’ dèanamh cron sam bith air an structar aca. Tha an t-adhartas seo a’ faighinn thairis air dùbhlan mòr ann an clò-bhualadairean optigeach àbhaisteach, far am faod cus teas leantainn gu bàs cealla sa bhad.

Tha na comasan a dh’ fhaodadh a bhith aig HOTTn a’ leudachadh nas fhaide na làimhseachadh cealla. Sheall an sgioba cuideachd cho èifeachdach sa tha iad ann an siostaman lìbhrigidh dhrogaichean. A’ cleachdadh bileagan plasmonic - bith-ghlèidhtean beaga bìodach còmhdaichte le nanoparticles - sheall iad an comas na luchd-giùlan dhrogaichean sin a ghlacadh agus a ghiùlan gu sàbhailte gun aimhreit. Nuair a ruigeas iad an làrach targaid, faodar na bileagan làn dhrogaichean a spreadhadh le bhith a’ cleachdadh beam laser àrd-sgoile, a’ comasachadh lìbhrigeadh dhrogaichean mionaideach agus a’ lughdachadh an dòs iomlan a tha a dhìth.

Bha àite deatamach aig samhlaidhean supercomputer san sgrùdadh seo. Chleachd an luchd-rannsachaidh Stampede2 TACC, goireas coimpiutaireachd àrd-choileanaidh, gus meudan feachd 3D iom-fhillte a thomhas a chaidh a chuir air na gràinean leis na raointean optigeach, teirmeachphoretic agus thermoelectric. Thug samhlaidhean mar seo seachad seallaidhean luachmhor agus leig leotha an dòigh HOTTs a bharrachadh.

Tha an t-adhartas seo air an t-slighe a dhealbhadh airson gnìomhachas tweezers optigeach ann an tagraidhean bith-eòlasach, a’ toirt a-steach lannsaireachd cealla roghnach agus lìbhrigeadh dhrogaichean cuimsichte. Le bhith a’ lughdachadh milleadh teas, faodar clò-bhualadairean optigeach a chuir an sàs ann an leigheas aillse agus raointean bith-mheidigeach eile.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th 'ann an tweezers optigeach?

A: Is e teicneòlas a th’ ann an tweezers optigeach a bhios a’ cleachdadh solas laser gus mìrean beaga a làimhseachadh, leithid ceallan agus nanoparticles.

C: Ciamar a bhios tweezers optigeach ag obair?

A: Bidh tweezers optigeach ag obair le bhith a’ cleachdadh momentum solais gus mìrean a ghlacadh agus a ghluasad. Tha dian an t-solais ann an lasers a’ cur ris a’ bhuaidh seo.

C: Dè an adhartas ùr a th’ ann an tweezers optigeach?

F: Tha luchd-rannsachaidh air dòigh a leasachadh ris an canar tweezers hypothermal opto-thermophoretic (HOTTs), a chumas na mìrean cuimsichte fionnar, a’ dèanamh tweezers optigeach nas sàbhailte agus nas èifeachdaiche airson tagraidhean bith-eòlasach.

C: Ciamar a tha innleachd HOTTs na bhuannachd do thagraidhean bith-eòlasach?

A: Tha innleachd HOTTs a’ cur casg air cus milleadh teas air sampallan bith-eòlasach, a’ ceadachadh ceallan a ghlacadh agus a làimhseachadh gu sàbhailte. Bidh e cuideachd a’ comasachadh lìbhrigeadh dhrogaichean mionaideach le bhith a’ giùlan bhileagan làn dhrogaichean gu àiteachan cuimsichte.

C: Ciamar a chaidh supercomputers a chleachdadh san sgrùdadh?

A: Chaidh supercomputers, leithid Stampede2 TACC, a chleachdadh gus samhlaidhean iom-fhillte a dhèanamh a bha a’ tomhas meudan feachd 3D a chaidh a chuir air na gràinean le diofar raointean. Thug na samhlaidhean sin seachad seallaidhean luachmhor agus chuir iad ri leasachadh agus optimachadh innleachd HOTTs.